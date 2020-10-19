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Чистка энергетики дома: избавляемся от осенних проблем перед зимой

Чистка энергетики дома: избавляемся от осенних проблем перед зимой

Дом — это не только жилище, но и место силы, защищающее от любого негатива извне. С помощью энергетической чистки каждый сможет подготовить свою уютную крепость к зиме и избавиться от проблем, накопленных за осень.


Сделать свой дом защищенным от любых невзгод и проблем поможет энергетическая чистка, которую проводят во второй половине осени. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с проверенными способами, чтобы к зиме освободить свое жилище от всего, что может навредить, а также почистить энергетику, чтобы негатив больше не становился причиной неприятностей.

Чистка энергетики дома от проблем

Накопленные проблемы люди несут в дом, надеясь избавиться от них с помощью отдыха в комфорте. Энергетика дома не всегда справляется с потоком негатива, поэтому перед зимой так важно освободить жилище от всего, что мешает счастью. Для этого используют самостоятельно сделанные обереги из соли. Ее помещают в полотняные мешочки, которые затем раскладывают на всех подоконниках и вешают над входными дверьми с внутренней стороны.

Насыпая соль, приговаривают:

«Соль все неприятности впитает, невзгоды заберет, дом в порядок приведет. Кто с дурными мыслями появится, тот ни с чем восвояси отправится».


Очищение от негативной энергетики перед зимой

Тем, кто стремится к уюту и комфорту в доме, во второй половине осени стоит прибраться в жилище. Уборка включает в себя не только мытье полов и протирание поверхностей от пыли, но и разбор шкафов. Любые поломанные, ненужные, старые вещи создают негативный фон, и от них нужно избавиться правильно.

Энергетическую уборку не нужно проводить одним днем — лучше всего наметить фронт работ и методично освобождать каждую комнату от хлама, который мешает привлечению позитивной энергии и притягивает проблемы, болезни и неприятности.

После того, как весь мусор покинул жилище, дом хорошо проветривают, приговаривая:

«Ветром неудачи выметаю, энергетику любимого жилища обновляю».

Осенняя очистка дома


Привлечь в дом позитивную энергетику получится благодаря простым вещам, которые приносят в дом счастье. Их использовали наши предки, и применить их мудрость может каждый. Амулеты, талисманы и обереги помогут превратить жилище в место силы, где нет места проблемам, разногласиям и бедам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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