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Что известно про 16-летнюю любовницу Павла Воли?

Что известно про 16-летнюю любовницу Павла Воли?

Несколько дней назад резидента «Comedy Club» заподозрили в измене: Павла Волю увидели в сопровождении 16-летней эскортницы. Позднее на страничке Дарьи Ивановой в Instaram появилась и фотография телеведущего.


Девушка призналась, что действительно провела ночь с Волей:


«Да, я была с ним. Как встретилась с ним? Пришли и познакомились. Как он? Обычный человек. Я многих знаю знаменитостей»,

– рассказала Дарья.

16-летняя девушка, которую не раз подозревали в том, что она спит с известными мужчинами за деньги, рассказала о том, что провела вечер с резидентом «Камеди» Telegram-каналу «Звездач». По словам Дарьи, Павел первый подсел к ней за столик в ресторане и решил познакомиться.

Судя по комментариям под новостью о возможной измене Воли, Дарья уже давненько известна в определенных кругах.

«Дарья Иванова – московская шлюха… Ее знают все в Москве. Берет 50 тысяч за ночь. Говорит, что ее зовут Латика, видимо, шлюшиное погоняло»,

– пишут пользователи в сети.

Впрочем, Даша, которая недавно стала одной из «героинь» ТГ-канала «Рынок шкур», не особо пытается скрыть свою деятельность. А чтобы казаться старше, девушка наносит косметику и говорит своим клиентам, что ей 18-25 лет.

Ходят слухи, что 16-летняя эскортница также злоупотребляет кокаином. Однажды девушка, находясь под кайфом, устроила скандал в отеле «Ритц», поэтому вся столичная сеть Marriott внесла ее в черный список.




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По материалам: popcake.tv

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