COVID-19, Крым и Донбасс: СМИ узнали, о чем Зеленский будет говорить в Раде

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам с трибуны парламента. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, главными темами выступления главы государства станут:

необходимость усиления защиты граждан от COVID-19;деоккупация Крыма;новый экономический подход к ситуации на Донбассе;модернизация Вооруженных Сил.

Отметим, что Рада соберется на внеочередное заседание только на один день, после которого нардепы снова уйдут на карантин.

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