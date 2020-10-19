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COVID-19, Крым и Донбасс: СМИ узнали, о чем Зеленский будет говорить в Раде

COVID-19, Крым и Донбасс: СМИ узнали, о чем Зеленский будет говорить в Раде

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам с трибуны парламента. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, главными темами выступления главы государства станут:


необходимость усиления защиты граждан от COVID-19;
деоккупация Крыма;
новый экономический подход к ситуации на Донбассе;
модернизация Вооруженных Сил.

Отметим, что Рада соберется на внеочередное заседание только на один день, после которого нардепы снова уйдут на карантин.

Читайте также статью «ФАКТОВ» «Объявляя всенародный опрос, Зеленский выходит за пределы своих полномочий, — Евгений Магда».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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