"Довод" вновь возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных

Влада Некрасова

Боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 25,9 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.

В фильме агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который заработал состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли сыграли американский актер Джон Дэвид Вашингтон и британский актер Роберт Паттинсон.