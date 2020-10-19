Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Довод" вновь возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных

"Довод" вновь возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных
Боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 25,9 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.

В фильме агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который заработал состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли сыграли американский актер Джон Дэвид Вашингтон и британский актер Роберт Паттинсон.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Довод" вновь возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных
"Довод" вновь возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных
В Белоруссии более 240 человек задержали на акциях протеста в воскресенье
В Белоруссии более 240 человек задержали на акциях протеста в
Астрофизик: Земля столкнется с астероидом за день до выборов в США
Астрофизик: Земля столкнется с астероидом за день до выборов в США
Дворкович оценил эффективность работы фонда "Сколково" за десять лет
Дворкович оценил эффективность работы фонда "Сколково" за десять лет
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во Вьетнаме
Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во
Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги
Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги
МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
Греция отгородится от Турции пятиметровым забором
Греция отгородится от Турции пятиметровым забором
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в Лондоне
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на

Топ на сегодня

"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто

Еще по теме

Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные
Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Фильм "Довод" Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше
"Вратарь Галактики" возглавил прокат в России и СНГ в выходные