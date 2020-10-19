Дворкович оценил эффективность работы фонда "Сколково" за десять лет

Алексей Вольцев

Эффективность работы фонда "Сколково" за последние десять лет можно оценить на твердую четверку, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Высоко оцениваю. Может быть, до пятерки с плюсом не дотянули, но думаю, что твердую четверку точно можно поставить", - сказал он, отвечая на вопрос, как он оценивает эффективность работы фонда за последние 10 лет.

"Судить, в конечном счете, лучше тем, кто пользуется результатами этой работы, но цифры говорят сами за себя. У нас в стране 10 лет назад почти не было ни стартапов, ни культуры инновационного предпринимательства, всё это было только в зачаточном состоянии. Сейчас в "Сколково" работает более 2 500 стартапов, причем не только на территории инновационного центра, а по всей стране", - отметил Дворкович.