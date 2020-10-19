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Дворкович оценил эффективность работы фонда "Сколково" за десять лет

Дворкович оценил эффективность работы фонда "Сколково" за десять лет
Эффективность работы фонда "Сколково" за последние десять лет можно оценить на твердую четверку, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Высоко оцениваю. Может быть, до пятерки с плюсом не дотянули, но думаю, что твердую четверку точно можно поставить", - сказал он, отвечая на вопрос, как он оценивает эффективность работы фонда за последние 10 лет.

"Судить, в конечном счете, лучше тем, кто пользуется результатами этой работы, но цифры говорят сами за себя. У нас в стране 10 лет назад почти не было ни стартапов, ни культуры инновационного предпринимательства, всё это было только в зачаточном состоянии. Сейчас в "Сколково" работает более 2 500 стартапов, причем не только на территории инновационного центра, а по всей стране", - отметил Дворкович.

# Россия
По материалам: ria.ru

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