Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в Лондоне

Лидия Мартынова

Королева Великобритании Елизавета II помиловала 42-летнего Стивена Галланта, который помог обезвредить террориста во время нападения в ноябре 2019 года.Об этом сообщает Daily Mail.Как отмечается, теперь помилованный преступник выйдет на свободу на десять месяцев раньше.Осужденный год назад за террористическую деятельность 28-летний Усман Хан после досрочного освобождения напал с ножом на группу людей на Лондонском мосту. В результате два человека от полученных повреждений скончались, еще трое получили травмы.Тогда террориста обезвредили прохожие, одним из которых был Стивен Галлант. 42-летний британец в 2005 году был осужден на 17 лет за убийство пожарного. В тот день он получил разрешение покинуть тюрьму, чтобы принять участие в мероприятии для заключенных.Елизавета II воспользовалась прерогативой помилования по совету британского правительства. В Министерстве юстиции Великобритании сообщили, что решение было принято в связи с "исключительно смелыми действиями" Галланта.Семья убитого им пожарного поддержала решение королевы. Как заявил сын жертвы Галланта, то, что произошло, показывает, как могут меняться люди.