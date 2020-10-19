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Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во Вьетнаме

Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во Вьетнаме

Фанаты группы BTS из Вьетнама снова радуют своих кумиров благими делами. На этот раз огромное количество людей решило пожертвовать деньги бедствующим от внезапных наводнений в стране. 18 октября на фанатской страничке Ви (V) «Vietnam Fanpage Lion V», активной на Facebook, люди объявили о программе под названием «Фанат Тэхёна во Вьетнаме», которая была создана в поддержку жителей центрального региона Вьетнама.


[media=https://twitter.com/LionVvn/status/1211641974056316928?ref_src=twsrc%5Etfw]

Поклонники собрали 60 000 донгов (или 2610 долларов) в течение 3 дней, чтобы поддержать жертв разрушительного тайфуна, который, к сожалению, унес много жизней и помешал людям приложить усилия по спасению погибающих.

[media=https://twitter.com/taetaevn/status/1126484751940849665?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Как хейтеры могут говорить плохо о BTS? Очевидно же, что все это добро — это положительное влияние айдолов, а именно, любимого всеми Тэхёна из группы. Он вдохновляет людей на такие подвиги. А это значит многое»,

— говорит население Вьетнама.
[media=https://twitter.com/LionVvn/status/1186281475018084352?ref_src=twsrc%5Etfw]

Другая группа вьетнамских фанатов «Бантан» также пожертвовала 1700000 донгов в честь ТэТэ в надежде помочь пострадавшим.

[media=https://twitter.com/taetaevn/status/1126483776077303809?ref_src=twsrc%5Etfw]

К слову, это не первый раз, когда вьетнамские фанаты Вишни приятно удивляют общественность вдохновляющими проектами под «руководством» айдола. Помните ту прекрасную идею по строительству школы? Тогда проект назвали очень символично: «Вместе с Тэхёном, освещая мечту о школе». Учебное заведение построили для жителей из неблагополучных семей в деревне Хо Тау.

[media=https://twitter.com/JamaisSeuleforV/status/1316346030330273792?ref_src=twsrc%5Etfw]

А мы тоже хотим кое-что сказать айдолам и их последователям…

[media=https://twitter.com/PurpleTree1230/status/1313586178830946304?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Большое спасибо за все, что вы делаете!»

[media=https://twitter.com/LionVvn/status/1317724073548341249?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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