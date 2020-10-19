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Финская газета рассказала о смерти Пушкина от туберкулеза

Финская газета рассказала о смерти Пушкина от туберкулеза

Русский поэт Александр Пушкин скончался не от полученных ранений во время дуэли с Жоржем Дантесом, а от туберкулеза. Такие выводы сделала финская газета Iltalehti в своей статье об эпидемии инфекционного заболевания, произошедшей более 100 лет назад.

Материал авторства Хельи Салонен опубликован 17 октября. В нем журналистка рассуждает об опасности смерти от туберкулеза и связи с настоящей пандемией коронавируса. Для иллюстрации масштабов распространения туберкулеза, автор перечислила знаменитых людей, которые скончались от этого недуга.

В список, помимо Пушкина, вошли Антон Чехов, Франц Кафка, Джордж Оруэлл, Эмили Бронте и Фредерик Шопен. "Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза", - утверждается в статье.

В ответ на комментарий о гибели Пушкина в ходе дуэли с Дантесом представители издания ответили, что "версий гибели знаменитостей много, и альтернативное мнение позволительно". Отметим, что, согласно последним исследованиям, Чехов скончался от закупорки сосудов и кровоизлияния в мозг, а не от туберкулеза, которым действительно болел.

Ранее Ruposters писал, как русские знаменитости, в том числе Пушкин, переживали карантин из-за распространения холеры, которая к 1830 году добралась до России.

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По материалам: uposters.ru

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