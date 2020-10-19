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Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги

Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги

Мало кто из поклонников BTS задумывается о том, что карьера Шуги (Suga) началась задолго до сотрудничества с BigHit. Да и сейчас парень не часто оказывается в центре внимания, хотя Юнги есть, чем похвастаться: музыкант читает рэп, продюсирует, сочиняет, поет и танцует. Многие ли музыканты на современной сцене могут похвастаться таким списком?


Одним из первых сценических имен музыканта был никнейм Gloss (Блеск). Рэпер выбрал этот ник, потому что он неплохо сочетался с его настоящим именем: Юнги можно перевести как «свет» (shine) или «блеск» (gloss). В то время будущий Шуга был частью команды под названием D-Town, которая выпускала андеграундную музыку.


[media=https://twitter.com/YNGPRNT/status/1287617807090364416?ref_src=twsrc%5Etfw]

Сейчас музыкант вспоминает свои Gloss-годы с улыбкой и шутит, что отправился работать к Big Hit Entertainment только потому, что они сказали ему, что ему придется выполнять небольшую закулисную продакшн-работу. По словам айдола, он и не думал, что окажется в центре внимания.

Но когда стало ясно, что все софиты обращены на него, Юнги пришлось изменить свой никнейм: Шуга – это соединение двух слогов «Su» и «ga», которые на самом деле являются началом слов для обозначения позиции атакующего защитника на корейском языке.

[media=https://twitter.com/vminggukx/status/1307535960830177281?ref_src=twsrc%5Etfw]

Но Шуга и Gloss – не единственные сценические имена музыканта. В к-поп мире Юнги также известен как Agust D: под этим именем парень выпускает сольные треки и микстейпы. Фанаты предполагают, что буква «D» в этом имени является отсылкой к названию его родного города Тэгу (Daegu) и команды D-Town, с которой началась его музыкальная карьера.

[media=https://twitter.com/SugaChartData/status/1317794090147250177?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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