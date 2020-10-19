Горнолыжные туры на Шерегеш на чартере обойдутся от 43 тыс. рублей на двоих

Влада Некрасова

Туроператор TUI Россия ставит собственную полетную программу из Москвы на горнолыжный курорт Шерегеш. В какую сумму обойдутся туры на различные даты, что в них входит и какой аудитории можно рекомендовать отдых на Шерегеше, читайте в нашем обзоре.

В РАМКАХ ЦЕПОЧКИ ЗАПЛАНИРОВАНО 14 РЕЙСОВ

Туроператор TUI Россия в этом зимнем сезоне запускает чартерную цепочку на расположенный в Кемеровской области горнолыжный курорт Шерегеш.

Рейсы по маршруту Москва – Новокузнецк будут выполняться на крыльях «Уральских авиалиний» с 26 декабря по 27 марта 2021 года один раз в неделю (по субботам). Провоз горнолыжного оборудования для пассажиров чартерных рейсов будет бесплатным.

В рамках чартерной программы запланировано 14 рейсов. Таким образом, на чартерах TUI планируется привезти на курорт 3 080 туристов.

По информации туроператора, в рамках чартерной программы запланировано 14 рейсов. Таким образом, на чартерах планируется привезти на курорт 3 080 туристов. Также TUI Россия рассчитывает на продажи наземных услуг (отели) и туров с регулярными перелетами.

Туристам будет предложено размещение в поселке городского типа Шерегеш или у подножия горы Зеленой.

По направлению представлен большой выбор объектов размещения и питания: от апартаментов до отелей 4*, при этом проживание возможно как без питания, так и с питанием «завтраки» и «полупансион». В предложении туроператора есть номера на гарантии с моментальным подтверждением.

КОМУ ПОДОЙДЕТ ОТДЫХ НА ШЕРЕГЕШЕ

По мнению специалистов TUI Россия, Шерегеш можно рекомендовать как начинающим, так и опытным горнолыжникам.

«Благодаря доступным ценам и большому количеству горнолыжных школ, курорт Шерегеш в качестве места зимнего отдыха выбирает большое количество семей с детьми. Молодёжи нравится возможность вне трассового катания и фрирайд, туристам старшего поколения – общая атмосфера отдыха, которая включает не только катание, но и отдых в SPA, банных комплексах и пр.», – отмечают представители туроператора.

Зона для катания на курорте Шерегеш – это вершины четырех гор: Мустаг, Зеленая, Утуя и Курган. Традиционно основным местом катания считают гору Зеленую (1270 м).

Зона для катания на курорте Шерегеш – это вершины четырех гор: Мустаг, Зеленая, Утуя и Курган. Традиционно основным местом катания считают гору Зеленую (1270 м).

На горе Зеленая есть две главные зоны катания: сектор А и сектор Е. В секторе А для катания предназначено 8 трасс, 2 из них сертифицированы согласно стандартам международной системы FIS.

В секторе Е – 2 трассы и 2 подъемника, есть система искусственного оснежения. Шестиместная канатная дорога доставит гостей курорта Шерегеш на вершину горы Зеленая за 10 минут.

Курорт Шерегеш отличает длинный горнолыжный сезон. Снег в сезон здесь есть всегда. Из-за особенности местного климата здесь выпадает сухой снег, он не слипается и идеален для фрирайда.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ НА ШЕРЕГЕШ, И КАКОЙ БУДЕТ КОМИССИЯ РОЗНИЦЫ

Горнолыжные туры на Шерегеш на Новый год стартуют от 51 тыс. р. на двоих. Туры с вылетом 2 января обойдутся от 70 тыс.р. на двоих, 9 января – от 43 тыс. р. на двоих, 20 марта – от 50 тыс. р. на двоих.

В эту стоимость включены проживание, трансфер из аэропорта Новокузнецка до Шерегеша и обратно, авиаперелёт на чартерном рейсе.

В рамках стимулирующей акции по продажам туров в Шерегеш туристическая розница получает повышенную комиссию до 12%. Туроператор TUI запланировал комплекс маркетинговых мероприятий по продвижению новинки зимнего сезона 2020-2021. Это будут семинары, вебинары и рекламный тур.