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Горнолыжные туры на Шерегеш на чартере обойдутся от 43 тыс. рублей на двоих

Горнолыжные туры на Шерегеш на чартере обойдутся от 43 тыс. рублей на двоих

Туроператор TUI Россия ставит собственную полетную программу из Москвы на горнолыжный курорт Шерегеш. В какую сумму обойдутся туры на различные даты, что в них входит и какой аудитории можно рекомендовать отдых на Шерегеше, читайте в нашем обзоре.


В РАМКАХ ЦЕПОЧКИ ЗАПЛАНИРОВАНО 14 РЕЙСОВ

Туроператор TUI Россия в этом зимнем сезоне запускает чартерную цепочку на расположенный в Кемеровской области горнолыжный курорт Шерегеш. 

Рейсы по маршруту Москва – Новокузнецк будут выполняться на крыльях «Уральских авиалиний» с 26 декабря по 27 марта 2021 года один раз в неделю (по субботам). Провоз горнолыжного оборудования для пассажиров чартерных рейсов будет бесплатным.

В рамках чартерной программы запланировано 14 рейсов. Таким образом, на чартерах TUI планируется привезти на курорт 3 080 туристов. 

По информации туроператора, в рамках чартерной программы запланировано 14 рейсов. Таким образом, на чартерах планируется привезти на курорт 3 080 туристов. Также TUI Россия рассчитывает на продажи наземных услуг (отели) и туров с регулярными перелетами.

Туристам будет предложено размещение в поселке городского типа Шерегеш или у подножия горы Зеленой.

По направлению представлен большой выбор объектов размещения и питания: от апартаментов до отелей 4*, при этом проживание возможно как без питания, так и с питанием «завтраки» и «полупансион».  В предложении туроператора есть номера на гарантии с моментальным подтверждением.


КОМУ ПОДОЙДЕТ ОТДЫХ НА ШЕРЕГЕШЕ

По мнению специалистов TUI Россия, Шерегеш можно рекомендовать как начинающим, так и опытным горнолыжникам.

«Благодаря доступным ценам и большому количеству горнолыжных школ, курорт Шерегеш в качестве места зимнего отдыха выбирает большое количество семей с детьми. Молодёжи нравится возможность вне трассового катания и фрирайд, туристам старшего поколения – общая атмосфера отдыха, которая включает не только катание, но и отдых в SPA, банных комплексах и пр.», – отмечают представители туроператора.

Зона для катания на курорте Шерегеш – это вершины четырех гор: Мустаг, Зеленая, Утуя и Курган. Традиционно основным местом катания считают гору Зеленую (1270 м).

Зона для катания на курорте Шерегеш – это вершины четырех гор: Мустаг, Зеленая, Утуя и Курган. Традиционно основным местом катания считают гору Зеленую (1270 м).

На горе Зеленая есть две главные зоны катания: сектор А и сектор Е. В секторе А для катания предназначено 8 трасс, 2 из них сертифицированы согласно стандартам международной системы FIS.

В секторе Е – 2 трассы и 2 подъемника, есть система искусственного оснежения. Шестиместная канатная дорога доставит гостей курорта Шерегеш на вершину горы Зеленая за 10 минут.

Курорт Шерегеш отличает длинный горнолыжный сезон. Снег в сезон здесь есть всегда. Из-за особенности местного климата здесь выпадает сухой снег, он не слипается и идеален для фрирайда.


СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ НА ШЕРЕГЕШ, И КАКОЙ БУДЕТ КОМИССИЯ РОЗНИЦЫ

Горнолыжные туры на Шерегеш на Новый год стартуют от 51 тыс. р. на двоих. Туры с вылетом 2 января обойдутся от 70 тыс.р. на двоих, 9 января – от 43 тыс. р. на двоих, 20 марта – от 50 тыс. р. на двоих. 

В эту стоимость включены проживание, трансфер из аэропорта Новокузнецка до Шерегеша и обратно, авиаперелёт на чартерном рейсе.

В рамках стимулирующей акции по продажам туров в Шерегеш туристическая розница получает повышенную комиссию до 12%. Туроператор TUI запланировал комплекс маркетинговых мероприятий по продвижению новинки зимнего сезона 2020-2021. Это будут семинары, вебинары и рекламный тур.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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