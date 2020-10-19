Гороскоп на 2021 год для женщин

Вадим Карасев

2021 год обещает быть непростым для всех представительниц прекрасного пола. Тем не менее, если вы будете следовать советам и рекомендациям астрологов, у вас появятся большие шансы на успех в любой сфере.

Астрологи рекомендуют представительницам всех Знаков Зодиака следовать шести простым правилам счастливой жизни. В 2021 году не стоит полагаться лишь на свои инстинкты и шестое чувство. Очень важно разработать в начале года план и следовать ему все двенадцать месяцев.

Женщина-Овен

Начало года этим женщинам стоит посвятить наведению порядка в своем доме. Важно выбросить весь лишний хлам и поддерживать чистоту. Это очень важно, поскольку звезды и планеты могут быть настроены негативно. Большой успех ожидает тех, кто находится в поисках второй половинки. Заговоры и обряды на счастливое замужество помогут одиноким Овнам и тем, кто ждет предложения руки и сердца от второй половинки.

Женщина-Телец

Начало года для Тельцов будет самым благоприятным временем. Женщинам этого Знака удастся преуспеть в работе и делах, найти новое увлечение. С конце весны придется бороться с невезением. В этом Тельцам помогут три магических способа и немного оптимизма. Не нужно настраивать себя на отрицательную волну. Летом стоит сфокусироваться на работе и не тратить много денег. Ближе к осени ситуация изменится в лучшую сторону. Планировать отпуск лучше на сентябрь или октябрь.

Женщина-Близнецы

У Близнецов наступает период большой удачи в любовной сфере и сфере общения в целом. 2021 год — время удачных знакомств. Это будет год, в который многим Близнецам наконец удастся избавиться от токсичных женских установок, которые мешают им стать счастливыми. Это время освобождения и позитивных мыслей. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что жизнь представительниц этого Знака в 2021 году сильно изменится.

Женщина-Рак

Начало года будет очень тяжелым из-за кардинальной перемены в энергетике звезд и планет. До февраля Ракам стоит помнить о пяти источниках женской энергии и удачи. Также полезно будет сфокусироваться на домашних делах, больше времени и внимания уделять детям, второй половинке, родственникам. С начала весны и до конца года можно и даже нужно войти в режим активности. В делах и на работе необходимо будет проявлять больше инициативы.

Женщина-Лев

Женщинам этого Знака нужно стремиться к спокойствию в 2021 году. Каждое нервное перенапряжение, каждое переутомление будет негативно сказываться на настроении, здоровье и удаче. Представительницы этого Знака входят в список самых недоступных женщин. В 2021 году стоит это немного изменить. Мужчинам захочется добиваться любви Львов, но никто не станет биться головой в закрытую дверь. Недоступность астрологи советуют заменить загадочностью. Что касается финансовой сферы, то почти весь год будет стабильным и благоприятным для Львов.

Женщина-Дева

У Дев наступает время большого успеха в работе и в бизнесе, особенно если профессия связана с продажами. В попытках повысить доходы этим женщинам стоит проявлять больше настойчивости и силы. В любви звезды будут не так благоприятны. Найти мужчину и привлечь женскую удачу помогут комнатные растения-талисманы. Дорогостоящие покупки лучше совершать в самом начале года, в конце августа и в начале сентября.

Женщина-Весы

Весам в 2021 году астрологи советуют сфокусироваться на привлечении в дом счастья. В этом плане полезными будут семь повседневных хитростей. Домашняя энергетика будет самой важной, потому что дома нужно будет отдыхать, проводить больше времени с любимым человеком, детьми, родственниками. Большая удача ожидает одиноких Весов. Их поиски второй половинки с большой вероятностью увенчаются успехом, но только не зимой. Лучше всего искать мужчину летом.

Женщина-Скорпион

Скорпионов ожидают приятные внеплановые изменения в жизни. Звезды помогут этим женщинам обрести счастье. Чтобы удержать его рядом, придется потратить изрядное количество времени и сил. Особенно это касается сферы любви. Сильные заговоры от соперницы помогут Скорпионам избежать ненужных стычек и ссор с другими женщинами. Также астрологи настоятельно не советуют заставлять своего мужчину чувствовать вину и стыд. Лучше не провоцировать его на ревность.

Женщина-Стрелец

Стрельцам астрологи советуют начать год с решения самых главных финансовых и рабочих проблем. С апреля можно устраивать любовные приключения и поиски второй половинки. Существенно повысить шансы в этой сфере Стрельцам помогут женские заговоры на привлекательность. Всем, кто находится в отношениях или в браке, стоит как можно больше времени проводить с любимым человеком и детьми. Большие успехи ждут Стрельцов в творческой сфере.

Женщина-Козерог

2021 год — идеальное время для смены работы, творческих прорывов, продвижения новых идей на работе и в бизнесе. Можно браться за новые дела, стремиться к завоеванию высокого положения. Козероги входят в список самых сильных женщин по Знаку Зодиака. Это значит, что им легко дается преодоление любых препятствий. 2021 год станет их временем. Нельзя сдавать назад и опускать руки. Нужно добиваться своего, чего бы это не стоило. Девиз всех Козерогов — «Только вперед!».

Женщина-Водолей

Женщинам этого Знака очень повезет в сфере любви. Особенное внимание стоит уделить финансовому направлению, потому что тут успех будет переменным. Славянские обереги помогут обойти стороной конфликты, привлечь больше здоровья и удачи, не допустить самосглаза. Водолеям прекрасного пола стоит как можно чаще проявлять осторожность. Возможен обман, из-за которого можно потерять много денег. Дорогостоящие покупки астрологи советуют совершать летом и в начале зимы.

Женщина-Рыбы

Существует шесть дыр, через которые может утекать энергетика. Рыбам в самом начале 2021 года лучше залатать эти дыры, иначе сил не будет хватать ни на что. Весной Рыб ожидают приятные сюрпризы, много удачи и позитива. Летом лучше здраво оценивать свои возможности и не рисковать. Осенью и зимой астрологи рекомендуют не поддаваться искушениям и больше времени посвящать борьбе с сомнениями и негативом. В этом году также стоит бороться с импульсивностью. Не стоит совершать необдуманных шагов.