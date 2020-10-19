Гороскоп Павла Глобы на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных и популярных астрологов, ведь его прогнозы всегда объективны и несут много полезной информации. Старайтесь следовать его рекомендациям на эту неделю, чтобы обходить проблемы стороной.

Портал Woman`s day поделился мыслями эксперта о том, как именно должна пройти неделя для представителей каждого Знака Зодиака. Желательно не уходить в негатив и бороться с желанием поменять всё кардинальным образом. В эти семь дней всем нам нужна толика осторожности.

Овен

Для Овнов благоприятными станут первые три дня недели. Это идеальное время для борьбы с негативными программами, начала новых дел, продвижения новых идей в работе и бизнесе. Любой. Даже на первый взгляд рядовой шаг, должен тщательно продумываться. Астролог отмечает, что в целом на неделе и в особенно в в четверг и пятницу отношения со второй половинкой сильно осложнятся. Одиноким Овнам стоит посвящать себя работе, а всем тем, кто находится в отношениях, лучше не начинать ссор и конфликтов на пустом месте. Это чревато разрывом.

Телец

Это будет та самая неделя, когда работать придется, не покладая рук. Не стоит отлынивать от дел и работы в самый опасный день недели — 19 октября. Днями силы Павел Глоба называет 22 и 23 октября. Эти два дня можно смело посвятить совместным делам, прогулкам. Также в эти дни можно заглянуть в будущее — например, при помощи буддистского гадания на четках или бусах. В конце недели Тельцам не стоит оставаться одним. Всем, кто одинок, стоит навестить родителей, встретиться со старыми друзьями, потратить немного времени и денег на развлечения.

Близнецы

Неделя начнется с неблагоприятной ноты, но в среду ситуация начнет меняться, а к 24 октября энергия планет и звезд станет максимальной. Выходные можно назвать идеальным временем для начала новых дел, следования семи шагам к гармонии. Также Павел Глоба советует задуматься о поисках новой работы, увлечений, переходе на новую должность. Это прекрасное время для получения знаний и опыта. Дома полезно будет начинать ремонт, делать перестановку, покупать новую мебель. В любовной сфере Близнецов также ждут большие успехи.

Рак

В этот раз понедельник для Раков будет являться днем силы, так что войти в нужный ритм удастся с первых минут рабочего дня. Многим представителям этого Знака удастся понять, чего они хотят от жизни. Очень повезет всем, кто сосредоточен на работе и делах. Тем, у кого нет цели, стоит воспользоваться советами о том, как понять, чего хочется от жизни. Всем, кто вспыльчив, желательно держать эмоции при себе, так как это может быть чревато сильными ссорами с близкими. При наплыве негативных эмоций стоит побыть в уединении. Большая удача ожидает творческих Раков.

Лев

У Львов короткий период негатива ожидается лишь в понедельник. 20 и 21 числа звезды резко изменят свое настроение на противоположное. Так что середина недели будет идеально подходить для любых новых начинаний. Самое главное в опасный первый день недели не наломать дров, не поругаться со второй половинкой. Начиная со вторника можно знакомиться с новыми людьми, заключаться контракты по работе, искать любовь. Главное — правильно и позитивно начать неделю. Для этого стоит воспользоваться советами экстрасенсов. Также на этой неделе стоит заботиться о своем здоровье.

Дева

Девам необходимо задуматься над тем, как привлечь удачу в свою жизнь. Это поможет избежать неприятностей даже 20 числа — когда звезды будут в сильном диссонансе с планетами. 19,22 и 23 числа их настроение будет наилучшим, что отлично отразится на удаче и успехах Дев во всех сферах жизни. Астролог советует быть осторожнее с деньгами и в работе с подсчетами. Один из важнейших советов — соблюдение баланса. Не нужно уходить с головой в работу или полностью забывать о ней, посвящая себя любви, отдыху и развлечения. Во всем нужен баланс.

Весы

Середина недели для Весов может быть очень непростой, о особенно 22 октября и смежные с ним дни. В это время людям данного Знака стоит следовать правилам поддержания эмоционального здоровья и энергетики. Несмотря на трудности, неделя будет весьма продуктивной и насыщенной. Павел Глоба отмечает, что многим одиноким Весам удастся найти вторую половинку. В работе и бизнесе этим людям стоит быть более инициативными, особенно в самом начале недели. Выходные можно посвятить покупкам. Самое главное — не обходить стороной мнение самых близких людей.

Скорпион

Любовная сфера для Скорпионов станет самой важной. Особенно важной она будет для одиноких представителей Знака. Три техники привлечения любви помогут им ускорить процесс поиска второй половинки. Если второй половинки на данный момент нет, то все трудности этой недели астролог советует разделить с близкими и друзьями. Самыми благоприятными днями станут 21, 22 и 23 число. В это время можно сфокусироваться на работе. Скорпионы смогут сделать больше, чем обычно. Самое главное — прислушиваться к внутреннему голосу в трудные моменты.

Стрелец

Самый опасный день недели — вторник, 20 число. Этот день лучше прожить без риска и авантюр. Зато в остальные дни можно будет начинать новые дела и пробовать себя в новых областях. Стрельцов ждет большая удача не только в работе, но ив любовной сфере. Ускорить процесс поиска любви помогут лучшие заговоры, обряды и талисманы. Много позитивных событий ожидает Стрельцов, которые уже находятся в отношениях. Можно пробовать переводить любовь на новый уровень. Полезной будет смена обстановки, совместный отдых и релаксация.

Козерог

Павел Глоба отмечает, что для Козерогов будет очень важно разделять работу и личные дела. Не стоит рисковать отношениями с близкими людьми. Для сохранения позитива стоит воспользоваться оберегами для дома и семьи. Если уделять много времени и сил работе, это может расстроить вторую половинку, детей, родителей. Для разнообразия можно сделать сюрприз кому-то из родственников. Также полезно заниматься совместным шипингом. 22 октября звезды и планеты будут не в духе, поэтому лучше быть осторожнее в обращении с деньгами и с принятием важных решений.

Водолей

Одинокие люди этого Знака получат шанс встретить на своем пути вторую половинку. В этом им также помогут семь способов справиться с одиночеством. Также это хороший период для обучения, получения знаний, путешествий и смены обстановки. Астролог настоятельно советует больше общаться с друзьями. Самым опасным днем недели можно считать субботу. 24 числа лучше немного побыть в уединении. 20 и 21 октября звезды будут максимально позитивными, так что в начале недели лучше не откладывать на потом решение важных задач.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут очень сильно уставать, особенно 20 октября. Им стоит узнать о том, как быстро восстанавливать энергию и силы. Отношения в паре могут накалиться уже в самом начале недели. Не стоит показывать партнеру свое недовольство и ревность. Лучше говорить с любимым человеком только о чем-то приятном. Большие и позитивные перемены ждут Рыб и в сфере работы и бизнеса. Этим людям понадобится толика смелости, целеустремленность и море мотивации. Большой успех ждет лидеров, Рыб, занимающих высокие должности.