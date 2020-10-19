Греция отгородится от Турции пятиметровым забором

Вадим Карасев

Греция строит 26-километровый забор на границе с Турцией и параллельно модернизирует старые участки длиной 10 км, передает РИА Новости.

Такая мера призвана предотвратить поток нелегальных беженцев. Решение отгородиться от Турции греческие власти приняли после того, как в феврале-марте этого года тысячи мигрантов пытались прорваться в ЕС с турецкой территории. Причем Анкара тогда откровенно препятствовала усилиям европейских партнеров по борьбе с этим явлением: не пускала корабли НАТО, прибывшие ловить нелегальных мигрантов на море, а также не давала вернуться беженцам из ЕС.

Теперь на турецко-греческой границе появится забор высотой 5 метров, вместе с ним строятся новые дороги для обслуживания и ремонта заграждения.

"Это меньшее, что мы можем сделать для безопасности границы и для того, чтобы жители Эвроса чувствовали себя в большей безопасности", — заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис во время инспекции стройки в районе Эврос.

Кроме того, Греция усиливает границу дополнительным контингентом пограничников: 400 человек заступят на службу в Эвросе, 800 - на островах восточной части Эгейского моря, 480 - на территории остальной Греции.



1/22/2