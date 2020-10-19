Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Греция отгородится от Турции пятиметровым забором

Греция отгородится от Турции пятиметровым забором

Греция строит 26-километровый забор на границе с Турцией и параллельно модернизирует старые участки длиной 10 км, передает РИА Новости.

Такая мера призвана предотвратить поток нелегальных беженцев. Решение отгородиться от Турции греческие власти приняли после того, как в феврале-марте этого года тысячи мигрантов пытались прорваться в ЕС с турецкой территории. Причем Анкара тогда откровенно препятствовала усилиям европейских партнеров по борьбе с этим явлением: не пускала корабли НАТО, прибывшие ловить нелегальных мигрантов на море, а также не давала вернуться беженцам из ЕС.

Теперь на турецко-греческой границе появится забор высотой 5 метров, вместе с ним строятся новые дороги для обслуживания и ремонта заграждения.

"Это меньшее, что мы можем сделать для безопасности границы и для того, чтобы жители Эвроса чувствовали себя в большей безопасности", — заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис во время инспекции стройки в районе Эврос.

Кроме того, Греция усиливает границу дополнительным контингентом пограничников: 400 человек заступят на службу в Эвросе, 800 - на островах восточной части Эгейского моря, 480 - на территории остальной Греции.

1/2
2/2
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во Вьетнаме
Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во
Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги
Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги
МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
Греция отгородится от Турции пятиметровым забором
Греция отгородится от Турции пятиметровым забором
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в Лондоне
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Трамп "понизил" Макрона в должности
Трамп "понизил" Макрона в должности
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи

Еще по теме

Греция сдерживает 10 тысяч мигрантов на границе с Турцией
Греция опровергла слова Эрдогана об убийстве мигрантов на границе
Норвегия построит забор на границе с Россией из-за притока беженцев
В Турции беженцам будут выдавать разрешения на работу