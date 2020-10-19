Хейли Бибер поддержала мужа Джастина на съемках шоу

Вадим Карасев

В субботу 26-летний канадский певец Джастин Бибер выступал на шоу Saturday Night Live. Поддержать его на выступлении отправилась и его 23-летняя супруга Хейли. Папарацци сфотографировали пару недалеко от Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке.





На публике Хейли появилась в черном кожаном обтягивающем платье от YSL с глубоким декольте. Образ модель дополнила черными босоножками на каблуках с ремешками на щиколотке и сумкой с животным принтом от Bottega Veneta.

И Хейли, и Джастин при этом были в защитных масках — мерами безопасности супруги не пренебрегают. Ну а специально для тех, кто желал увидеть ее без этого средства индивидуальной защиты, Хейли поделилась в инстаграме видео без маски. А заодно и продемонстрировала вид платья сзади.





Супруги, которые недавно отметили вторую годовщину свадьбы, словно снова переживают конфетно-букетный период. Они много времени проводят вместе и часто публично признаются друг другу в любви. В доказательство своих нежных чувств Хейли на днях даже посвятила мужу татуировку. Теперь ее безымянный палец украшает первая буква имени ее супруга J, а также небольшое изображение звезды.





Кстати, у Джастина тоже есть татуировка, посвященная его второй половине. На его шее вытатуированы две парящие птицы с надписью Forever, что значит "навсегда".







