Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Более половины избирателей в Грузии на парламентских выборах поддержали бы «Грузинскую мечту», если бы голосование состоялось сегодня. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный британской исследовательской компанией Survation по заказу телекомпании Rustavi-2.
На вопрос «За какую партию вы проголосовали бы, если бы выборы были сегодня?» респонденты ответили следующим образом:
«Грузинская мечта» — 55,6%
«Единое национальное движение» — 19,8%
«Европейская Грузия» — 5,2%
«Стратегия Агмашенебели» — Георгий Вашадзе — 5,1%
«Альянс патриотов» — 3,8%
«Лело для Грузии» — 3,1%
«Лебористская партия» — 2,7%
«Гирчи» — 2,1%
«Единая Грузия» — 1,1%
«Свободные демократы» — 0,2%
Другие партии — 1,3%.
68% опрошенных уверены, что в день выборов не изменят решения относительно того, за кого голосовать. Принять участие в выборах собираются 72% жителей страны.
Исследование проводилось с 12 по 29 сентября. Опрошено 9 075 респондентов по всей Грузии. Погрешность опроса составляет 1,3%.
Выборы пройдут 31 октября с участием 48 партий и двух блоков. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов — 120 по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной.