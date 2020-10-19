Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»

Алексей Вольцев

Более половины избирателей в Грузии на парламентских выборах поддержали бы «Грузинскую мечту», если бы голосование состоялось сегодня. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный британской исследовательской компанией Survation по заказу телекомпании Rustavi-2.

На вопрос «За какую партию вы проголосовали бы, если бы выборы были сегодня?» респонденты ответили следующим образом:

«Грузинская мечта» — 55,6%«Единое национальное движение» — 19,8%«Европейская Грузия» — 5,2%«Стратегия Агмашенебели» — Георгий Вашадзе — 5,1%«Альянс патриотов» — 3,8%«Лело для Грузии» — 3,1%«Лебористская партия» — 2,7%«Гирчи» — 2,1%«Единая Грузия» — 1,1%«Свободные демократы» — 0,2%Другие партии — 1,3%.

68% опрошенных уверены, что в день выборов не изменят решения относительно того, за кого голосовать. Принять участие в выборах собираются 72% жителей страны.

Исследование проводилось с 12 по 29 сентября. Опрошено 9 075 респондентов по всей Грузии. Погрешность опроса составляет 1,3%.

Выборы пройдут 31 октября с участием 48 партий и двух блоков. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов — 120 по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной.