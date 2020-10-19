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Из-за сложного вопроса участница "Кто хочет стать миллионером?" облысела

Из-за сложного вопроса участница "Кто хочет стать миллионером?" облысела
В тизере предстоящего выпуска программы "Кто хочет стать миллионером" актриса и комедиантка Тиффани Хэддиш лысеет прямо на шоу, после того, как ведущий Джимми Киммел задает ей слишком сложный вопрос, сообщает Entertainment Weekly.

Киммел спрашивает Хэддиш: "В печально известной финальной сцене сериала "Клан Сопрано" Тони и его семья сидят в ресторане и перекусывают. Чем?" Среди вариантов ответа актрисе предложены: коктейль из креветок, луковые кольца, куриные "пальчики" и начос.

Актриса понимает, что не может самостоятельно ответить и выбирает подсказку "звонок другу". Все-таки на кону 125 тысяч долларов. Но и этот способ не помогает. Из-за переживаний она снимает с головы парик и произносит: "Я в стрессе. Мне даже пришлось снять волосы. Я должна подумать".


Пока неизвестно, чем закончится выпуск. Полную версию покажут на телеканале ABC в это воскресенье.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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