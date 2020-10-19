Изучаем турпродукт Югры на вебинаре 21 октября

Лидия Мартынова

Ваши туристы хотят необычного и насыщенного зимнего отдыха? Рекомендуйте им Югру. Для того, чтобы легко ориентироваться во всем многообразии отдыха в регионе, посетите вебинар, который пройдет на площадке АТОР 21 октября и будет посвящен туристическим возможностям ХМАО-Югры.

Югра – настолько насыщенный и яркий регион, что туристам в любое время года не придется скучать тут ни секунды. Зимой их ждет нетронутая сибирская природа, катание на собачьих упряжках, знакомство с бытом ханты и манси, интересные блюда локальной кухни.

Об этом и не только расскажут эксперты ЮГРЫ в рамках вебинара, который пройдет на площадке АТОР 21 октября (среда, начало – 11.00 по московскому времени).

УЗНАТЬ О ЮГРЕ ВСЕ В РАМКАХ ОДНОГО ВЕБИНАРА

Программа будет максимально практически полезной. Вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы и в рамках одного вебинара максимально погрузиться во все нюансы направления.

Вы узнаете, как Ханты-Мансийск на протяжение уже нескольких лет успешно справляется с возложенной на него миссией быть Новогодней столицей Сибири, где в центре Ханты-Мансийска можно пожить в чуме, чем поразит Когалым, узнаете все про югорские вкусности – сосьвинскую сельдь, кышиковский чебак, кондинский гриб и др..

А те из вас, кто еще не знает, будет удивлен: Югра находится гораздо ближе, чем можно подумать. Всего 3 часа на самолете из Москвы и ваши туристы окажутся в сердце Западной Сибири с ее неподражаемой флорой и фауной и бесчисленными вариантами занимательного отдыха.