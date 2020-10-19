«Я не грёбаная Ариана Гранде» — Карди Би послала своих поклонников

Влада Некрасова

Поклонники Карди Би недовольны тем, что рэперша вновь сошлась с Оффсетом и считают, что Карди находится в абьюзивных отношениях с ним. Ответ рэперши не заставил себя ждать:



«Горстка 15-летних в сети пишут мне, как я должна жить, словно я грëбаная Ариана Гранде Вы слишком многое пытаетесь контролировать в моей жизни. Ржу. Вы не оплачиваете мои счета, вы не делаете ничего. Прекратите. Мне реально плевать на вас» — прокомментировала Карди.





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