Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Я не грёбаная Ариана Гранде» — Карди Би послала своих поклонников

«Я не грёбаная Ариана Гранде» — Карди Би послала своих поклонников

Поклонники Карди Би недовольны тем, что рэперша вновь сошлась с Оффсетом и считают, что Карди находится в абьюзивных отношениях с ним. Ответ рэперши не заставил себя ждать:

«Горстка 15-летних в сети пишут мне, как я должна жить, словно я грëбаная Ариана Гранде Вы слишком многое пытаетесь контролировать в моей жизни. Ржу. Вы не оплачиваете мои счета, вы не делаете ничего. Прекратите. Мне реально плевать на вас» — прокомментировала Карди.




Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM из BTS
«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Следователи добрались до переписки экс-мэра Норильска в мессенджере
Следователи добрались до переписки экс-мэра Норильска в мессенджере
Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
12 звезд, которые сражались с расстройством пищевого поведения
12 звезд, которые сражались с расстройством пищевого поведения
Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи
Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи
Лунный день сегодня 19 октября 2020 года
Лунный день сегодня 19 октября 2020 года
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с

Еще по теме

Карди Би и Offset объявили о разводе
Фотограф неожиданно достал пенис перед рэпершей Карди Би в ходе фотосессии
Лана Дель Рей раскритиковала Бейонсе и Ариану Гранде за песни о «**** и изменах»
Модная битва: Карди Би против Хейли Болдуин