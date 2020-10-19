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Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи

Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что Украине следовало бы взять название "Украина-Русь". В эфире YouTube-канала Ukrlife он вспомнил о существовании некой украинский империи.

По словам Смешко, именно украинцы принесли европейскую культуру на "евроазиатские пространства" вплоть до Владивостока. Влияние украинцев распространилось до Уссурийска, считает он.

Русь – метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на 2/3 современной Украины. Это империя была, все остальные земли – Суздальская, Владимирская, Новгородская – это зависимые от метрополии земли, как во всех империях.

Генерал добавил, что именно его страна защитила Россию от крымского хана Тохтамыша. Петр I платил ему дать, а Украина "прикрыла все своим телом, своим культурой" и имела "огромное историческое влияние".

Как сообщал Ruposters, недавно на Украине снова призвали переименовать Россию в Московию.

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По материалам: uposters.ru

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