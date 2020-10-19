Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи
Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что Украине следовало бы взять название "Украина-Русь". В эфире YouTube-канала Ukrlife он вспомнил о существовании некой украинский империи.
По словам Смешко, именно украинцы принесли европейскую культуру на "евроазиатские пространства" вплоть до Владивостока. Влияние украинцев распространилось до Уссурийска, считает он.
Генерал добавил, что именно его страна защитила Россию от крымского хана Тохтамыша. Петр I платил ему дать, а Украина "прикрыла все своим телом, своим культурой" и имела "огромное историческое влияние".
Как сообщал Ruposters, недавно на Украине снова призвали переименовать Россию в Московию.