Это смешно! АРМИ сравнили BTS с животными

Лидия Мартынова

Поклонники популярной к-поп группы BTS знают, как айдолы умеют отдыхать и веселиться. На протяжении пяти лет на экраны выходил проект «Run BTS!«, который стал фаворитом в первый же день премьеры. В каждом эпизоде айдолы играют в игры, проходят испытания, посещают новые места, рассказывают интересные истории и многое другое.

На днях поклонники вспомнили момент, как Чонгук (Jungkook) напугал своим появлением Хосока (Hoseok). От испуга и неожиданности айдол врезался в RM и начал кричать. Этот эпизод показался довольно смешным для АРМИ, поэтому некоторые поклонники решили сделать мем, сравнив музыкантов с милыми зверьками.

[media=https://twitter.com/UreyesTell_/status/1317878966032715777?ref_src=twsrc%5Etfw]

В Twitter появилась публикация, где маленький кролик сзади побегает к собаке. Та от неожиданности теряет равновесие и убегает.

«Хосок с Чонгуком в эпизоде Run, BTS»,

— подписал пользователь публикацию.

Видео мгновенно стало вирусным. В комментариях зрители оставляли свои реакции.

«ААХХАА! Прекратите, это очень смешно», «Это классика! Никогда не стареет», «Чем больше смотрю видео, тем веселее становится»,

— пишут в сети.

А какой твой любимый эпизод из Run, BTS? Пиши в комментариях.

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