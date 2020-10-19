Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как разбогатеть и привлечь удачу: народные способы

Как разбогатеть и привлечь удачу: народные способы

Народная мудрость помогает справляться с жизненными трудностями и притягивать в жизнь все, что нужно для счастья. Благодаря проверенным способам каждый сможет привлечь в жизнь удачу и оставить в прошлом финансовые проблемы.


Испокон веков люди учились притягивать желаемое, используя простые средства и способы. Среди них эксперты сайта dailyhoro.ru выделяют те, что позволяют привлечь удачу в нужный момент, справиться с бедностью и стать богаче. Народные способы не утратили актуальности, и ими может воспользоваться каждый.

Как избавиться от бедности и разбогатеть

В народе для привлечения денег использовали самые простые способы. Каждый может взять их на заметку и с легкостью воплотить мечту о богатстве в жизнь.

1. Известно, что деньги приходят к тем, кто их любит, но не пытается использовать нечестные и корыстные способы увеличения прибыли. Деньги хранят в удобных кошельках, не оставляя купюры мятыми, а монеты кладут в отдельные кармашки. Аккуратность, бережное использование своих накоплений и шепотки на деньги помогут с легкостью привлечь финансовые потоки в жизнь.

2. Разбогатеть поможет простой ритуал с использованием денежной воды. Ее настаивают во время роста Луны, а затем используют в уборке для мытья полов, дверей и окон. Во время наведения чистоты проговаривают:


«Грязь из дома уходит, деньги приходят».

После уборки монеты кладут под порог, чтобы быстро разбогатеть.

3. Справиться с финансовыми трудностями поможет и самостоятельно сделанный амулет. В мешочек из зеленой ткани складывают монеты, повязывают его золотистой или серебристой лентой, а затем заговаривают:

«Богатство в свою жизнь привлекаю, неудач и бедности больше не знаю».

Такой амулет можно оставить дома у входной двери или носить с собой, чтобы притягивать деньги в жизнь.

Народные способы привлечения удачи


Привлечь удачу не составит труда, если использовать народные способы. С их помощью капризная Фортуна не покинет вас в нужный момент.

1. Для привлечения удачи используют вышивку, которая будет помогать во всем и защитит от любых неприятностей. Ее выполняют на небольшом кусочке ткани и носят с собой. В тот момент, когда требуется толика везения, кусочек ткани сжимают, мысленно прося помощи.

2. Действенным способом привлечения удачи являются талисманы. В старину для этого часто использовали листочки клевера. Их срывали, высушивали и носили с собой, чтобы отогнать неприятности и неудачи.

3. Стать счастливчиками судьбы и не оставаться без поддержки Фортуны поможет заговор, который произносят, оставшись в жилище в одиночестве:

«Удачу в дом приглашаю, разместиться ей с комфортом желаю. Как дверь открывается, так и удача приходит, без внимания не оставляет, без поддержки не покидает».

Поле этого открывают дверь со словами: «Удача, добро пожаловать».

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии
Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии
В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе
В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе
В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет
В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч
Как разбогатеть и привлечь удачу: народные способы
Как разбогатеть и привлечь удачу: народные способы
Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина Башкатова
Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина
Хейли Бибер поддержала мужа Джастина на съемках шоу
Хейли Бибер поддержала мужа Джастина на съемках шоу
Финская газета рассказала о смерти Пушкина от туберкулеза
Финская газета рассказала о смерти Пушкина от туберкулеза
Во время осенних каникул в Сургуте откроются 48 онлайн-лагерей
Во время осенних каникул в Сургуте откроются 48 онлайн-лагерей
В псковских «Точках роста» открылись шахматные гостиные
В псковских «Точках роста» открылись шахматные гостиные
В начальной школе экзаменов не будет – Анзор Музаев
В начальной школе экзаменов не будет – Анзор Музаев
В парламенте Армении призвали СБ ООН создать бесполётную зону над Карабахом
В парламенте Армении призвали СБ ООН создать бесполётную зону над
Смартфон Huawei Mate 40 Pro рассекречен до презентации
Смартфон Huawei Mate 40 Pro рассекречен до презентации

Топ на сегодня

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи

Еще по теме

Рождество Христово 2018, Святки: как привлечь деньги, удачу и успех - способы
Как быстро привлечь деньги в свою жизнь
Как привлечь удачу без примет и обрядов
Три обряда против бедности и невезения на Старый Новый год