Какие отели открыты на кубинских курортах Кайо-Коко и Кайо Санта-Мария

Анастасия Иванова

На кубинских курортах Кайо-Коко и Кайо Санта-Мария готовы ко встрече российских туристов. Стало известно, какие отели уже открыты, а какие заработают ближе к старту сезона, и какой туроператор берет под управление отели на Кубе.

КАКИЕ ОТЕЛИ УЖЕ ОТКРЫТЫ НА КАЙО-КОКО И КАЙО САНТА-МАРИЯ

Напомним, правительство РФ приняло решение о возобновлении рейсов из Москвы на Кубу (аэропорты прилета Кайо-Коко и Санта-Клара).

По информации представителей кубинской стороны, на курорте Кайо-Коко сейчас работают пять отелей, в том числе такие объекты, как Hotel Pullman 5* и Hotel Playa Paraíso 4*.

На курорте Кайо Санта-Мария принимают гостей Playa Cayo Santa Maria 5*, Iberostar Ensenacho 5*, Meliá Las Dunas 5* и Dhawa Cayo Santa Maria 5*.

Готовятся к открытию Starfish Cayo Santa Maria 5*, Golden Tulip Aguas Claras 5* и Swandor Casa del Mar 5*. Во всех указанных гостиницах реализована концепция «все включено».

По сообщению источников «Вестника АТОР», по мере постановки чартерных рейсов из России количество работающих отелей будет увеличиваться, так что дефицита мест не возникнет.

PEGAS TOURISTIK ОТКРЫВАЕТ НА КУБЕ ОТЕЛИ ПОД БРЕНДОМ SWANDOR

По данным кубинских СМИ, в зимнем сезоне свои позиции на популярных курортах страны усилила группа PEGAS Touristik.

Так, компания взяла под управление два отеля. Один – на курорте Варадеро: теперь вместо Fiesta Americana Punta Varadero работает Swandor Varadero.

Второй – на курорте Кайо Санта-Мария. Вместо отеля Ocean Casa del Mar там также функционирует объект под брендом Swandor.

Также группа PEGAS ведет переговоры о переходе под свое управление гостиницы на Кайо Паредон Гранде (небольшой остров рядом с курортом Кайо-Коко) и отеля в местечке Рамон де Антилья (полуостров на севере курорта Ольгин).

В последнем случае это будет большой гостиничный комплекс на 16 тыс. номеров. Если предложение турецкого холдинга заинтересует кубинцев, то новые отели под управлением PEGAS Touristik откроются в декабре.