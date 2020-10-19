Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Какие отели открыты на кубинских курортах Кайо-Коко и Кайо Санта-Мария

Какие отели открыты на кубинских курортах Кайо-Коко и Кайо Санта-Мария

Какие отели открыты на кубинских курортах Кайо-Коко и Кайо Санта-Мария

На кубинских курортах Кайо-Коко и Кайо Санта-Мария готовы ко встрече российских туристов. Стало известно,  какие отели уже открыты, а какие заработают ближе к старту сезона, и какой туроператор берет под управление отели на Кубе.


КАКИЕ ОТЕЛИ УЖЕ ОТКРЫТЫ НА КАЙО-КОКО И КАЙО САНТА-МАРИЯ

Напомним, правительство РФ приняло решение о возобновлении рейсов из Москвы на Кубу (аэропорты прилета Кайо-Коко и Санта-Клара).

По информации представителей кубинской стороны, на курорте Кайо-Коко сейчас работают пять отелей, в том числе такие объекты, как Hotel Pullman 5* и Hotel Playa Paraíso 4*.

На курорте Кайо Санта-Мария принимают гостей Playa Cayo Santa Maria 5*, Iberostar Ensenacho 5*, Meliá Las Dunas 5* и Dhawa Cayo Santa Maria 5*.

Готовятся к открытию Starfish Cayo Santa Maria 5*, Golden Tulip Aguas Claras 5* и Swandor Casa del Mar 5*. Во всех указанных гостиницах реализована концепция «все включено».

По сообщению источников «Вестника АТОР», по мере постановки чартерных рейсов из России количество работающих отелей будет увеличиваться, так что дефицита мест не возникнет.


PEGAS TOURISTIK ОТКРЫВАЕТ НА КУБЕ ОТЕЛИ ПОД БРЕНДОМ SWANDOR

По данным кубинских СМИ, в зимнем сезоне свои позиции на популярных курортах страны усилила группа PEGAS Touristik.

Так, компания взяла под управление два отеля. Один – на курорте Варадеро: теперь вместо Fiesta Americana Punta Varadero работает Swandor Varadero.

Второй – на курорте Кайо Санта-Мария. Вместо отеля Ocean Casa del Mar там также функционирует объект под брендом Swandor.

Также группа PEGAS ведет переговоры о переходе под свое управление гостиницы на Кайо Паредон Гранде (небольшой остров рядом с курортом Кайо-Коко) и отеля в местечке Рамон де Антилья (полуостров на севере курорта Ольгин).

В последнем случае это будет большой гостиничный комплекс на 16 тыс. номеров. Если предложение турецкого холдинга заинтересует кубинцев, то новые отели под управлением PEGAS Touristik откроются в декабре.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM из BTS
«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Следователи добрались до переписки экс-мэра Норильска в мессенджере
Следователи добрались до переписки экс-мэра Норильска в мессенджере
Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
12 звезд, которые сражались с расстройством пищевого поведения
12 звезд, которые сражались с расстройством пищевого поведения
Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи
Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи
Лунный день сегодня 19 октября 2020 года
Лунный день сегодня 19 октября 2020 года
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с

Еще по теме

Туроператоры запускают чартерные программы на Кубу
Куба ждет иностранных туристов с 1 июля
Правила въезда россиян на Кубу, в Японию, Сербию и Абу-Даби
На Кубе не будет карантина и масочного режима для туристов