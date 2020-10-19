«Какой ориентации BTS?” — эксперты сделали анализ

Анастасия Иванова

Привет, армия! Вокруг зайчиков из группы BTS ходит много слухов об их сексуальной ориентации, но, стоит признать, что никто из членов «Бантан» не говорил об этом откровенно. Такой скользкой темой решил заняться эксперт по языку тела, который опубликовал все свои результаты исследования на одном из зарубежных порталов, посвящённых любимым мальчикам Bangtan Boys. Давайте узнаем, о чем готов рассказать нам профессионал.

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«RM и Джин точно натуралы, они любят только женщин и это видно. Они харизматичны, прямолинейны и уверены в своей сексуальности»

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Допустим, а что он может рассекретить на счёт Шуги (Suga)?

«Я считаю, что он би. Но мне кажется, что этому парню требуется немножко времени, чтобы понять это»

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Обстановка накаляется… давайте обсудим следующих трёх участников…

«Чимин, Джей-Хоуп и Ви — бисексуалы. Джей, по моему мнению, хорошо осведомлён о своей ориентации и знает, что может быть даже геем. Чимин сильно изменился за последние два года. Именно в это время он понял, что у него нестандартная ориентация. Я даже уверен, что он обсуждал это с Джеем и они нашли утешение друг в друге. Тэхен, кажется, либо не знает об этом, либо немного напуган от понимания своего влечения»

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Ну и последний мембер группы. Что нового мы узнаем о нём?

«Гука часто шипперят со всеми подряд. Если честно, я не уверен в его ориентации, но мне не кажется, что он натурал»

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