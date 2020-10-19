Китайские туристы тратят в России в среднем 16 тыс. рублей

Анастасия Иванова

Средние расходы китайских туристов на товары и услуги в России оцениваются в 16 тыс. р. за поездку. Такие данные сообщили в одной из крупнейших китайских туристических компаний. Китайская сторона дала новый прогноз относительно сроков возвращения туристов из этой страны в Россию.

Средний чек расходов китайских туристов на покупки в России в 2019 г. составил примерно 16 тыс. р. ) не включая расходы на проживание и билеты, которые входят в цену турпакета). Такие данные приводят в одной из крупнейших китайских туристических компаний, отправляющих туристов в Россию – U-Tour.

Общие расходы туристов (это затраты на месте, не включая расходы на турпакет) туристов U-Tour, отдыхавших в России в 2019 г., составил 400 млн р.

Главные категории товаров, которые интересуют китайских туристов в России – золото, янтарь, ювелирная продукция, сувениры.

«Данные по расходам учитывались при посещении нашими туристами трех направлений в России – Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал», – пояснила представитель U-Tour г-жа Ли Янь в ходе панельной онлайн-дискуссии «Въездной туризм из КНР: социально-экономический эффект для России (на примере Санкт-Петербурга)».

По ее словам, в Санкт-Петербурге компания сотрудничает с 14 магазинами и торговыми центрами, в Москве – с 10 магазинами, а на Байкале – с 2 магазинами.

Главные категории товаров, которые интересуют китайских туристов в России – золото, янтарь, ювелирная продукция, сувениры.

Интересно, что крупные покупки (дизайнерская одежда, парфюмерия и т.д.) китайские туристы делают в основном не в Санкт-Петербурге, а в Москве (в частности, посещая ЦУМ). После московского шопинга аналогичный ТЦ в Петербурге туристов уже не интересует, пояснила Ли Янь.

ДАННЫЕ ЦЕНТРОБАНКА

По данным Банка России, в 2019 г. экспорт по статье «поездки» РФ со всеми странами мира составил 9,9 млрд долл. Из них на Китай приходится 1,1 млрд долл. (приблизительно 10% от совокупного экспорта).

При этом в 2019 году Китай оказался номером 1 среди других стран по объему дохода, принесенного туристами экономике РФ. Для сравнения, в 2018 г. экспорт по статье «поездки» составил 10,8 млрд долл., на Китай пришлось 0,8 млрд. В 2018 году в этом сегменте Китай уступал таким странам, как Германия, Казахстан и Украина.

В первом квартале 2020 г. экспорт по всем странам составил 1,5 млрд долл. На Китай пришлось менее 100 млн долл.

Поездки с личными целями (включая туризм) у китайских туристов преобладают над деловыми.

По данным ЦБ РФ на 2019 г. соотношение личных (включая туристические) и деловых поездкок граждан КНР в Россию составило 58% к 42%.

«По данным на 2019 г. соотношение личных к деловым поездкам составило 58% к 42%. При этом к деловым поездкам мы относим и командирование компаниями своих сотрудников, и нахождение на территории РФ личного состава транспортных средств, сотрудников посольств и т.д. Личные поездки – это туристы, шоп-туры, обучение, посещение родных и близких и т.д.», – пояснила начальник управления текущего счета платежного баланса Банка России Лариса Столярова.

По данным Центробанка, средний чек у китайского туриста в 2019 г. составил 458 долл. Этот показатель включает не только дополнительные расходы на территории РФ, но и проживание в отелях.

КОГДА ВЕРНУТСЯ КИТАЙСКИЕ ТУРИСТЫ

В Китае дали новый прогноз по восстановлению взаимного турпотока. По словам г-жи Ли Янь, новые сроки возвращения китайских туристов на международный туррынок – апрель 2021 г. Напомним, что ранее в Китае выдвигали и версию, что обмен туристами может начаться не раньше 2022 г.

Возвращению китайским туристов в Россию будет способствовать и благоприятная политическая конъюнктура в отношениях между двумя странами.

«Вероятно, когда выездной туризм в Китае будет снова запущен, государство будет проводить такую политику, чтобы туристы выбирали для отдыха благоприятные с политической точки зрения направления», – отметила г-жа Янь.

КИТАЙСКИЙ ТУРПОТОК В РОССИИ ИЗМЕНИТ СТРУКТУРУ И ГЕОГРАФИЮ

При этом туризм в Россию из Китая претерпит ряд изменений. Так, например, 2019 г. наблюдается тенденция к омоложению китайского турпотока. Если раньше это были туристы 60 лет и старше, то сейчас средний возраст туриста из Китая – 60 и менее лет.

Благодаря Чемпионату мира по футболу, который прошел в России, расширяется география путешествий туристов из КНР по нашей стране. «После чемпионата многие туристы приходили и целенаправленно спрашивали новые направления – Калининград, Волгоград», – сообщила представитель U-Tour.

Пандемия изменит привычный уклад китайского туризма в России. Спрос на традиционные маршруты с магазинами снизится. Произойдет переориентация туристов на медицинский, оздоровительный, экологический туризм

В U-Tour планируют сделать масштабный комбинированный маршрут по России, включающий посещение Камчатки, Хабаровска, Байкала, Санкт-Петербурга, Москвы.

«Этот продукт мы начали опробовать с прошлого года. Пока туристы покупают его не массово, т.к. его продолжительность около двух недель, а цена – в районе 20 тыс. юаней (порядка 234 тыс. р. – прим. ред.). Но даже при этих условиях в прошлом году по нему мы уже отправили за месяц 2-3 группы по 15 человек каждая. И это – премиальный сегмент туристов», – пояснила г-жа Ли.

По ее мнению, пандемия изменит привычный уклад китайского туризма в России. Спрос на традиционные маршруты с магазинами снизится. Произойдет переориентация туристов на медицинский, оздоровительный, экологический туризм в России.

«И мы уже сейчас думаем, что нам пора создавать новые соответствующие программы», – рассказала Ли Янь.