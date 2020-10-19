"Китобой" получил главный приз кинофестиваля в китайском Пинъяо

Лидия Мартынова

. Фильм "Китобой" Филиппа Юрьева получил награду имени Роберто Росселлини за лучший режиссерский дебют на иностранном языке на Международном кинофестивале в китайском Пинъяо (PYIFF), который проходил c 10 по 19 октября, сообщает Screen Daily.

Денежный эквивалент премии – 20 тысяч долларов, половина этой суммы идет на следующую картину режиссера, а оставшиеся средства – китайскому дистрибьютору.

Лучшим фильмом на китайском языке была названа работа Ли Дунмэя "Мама". Премия в размере 18 тысяч долларов также была поделена между следующим проектом автора и расходами на прокат в Китае.

Лучшим режиссером ленты на иностранном языке стал Иван Икич из Сербии ("Оазис"), японец Юджиро Харумото ("Баланс") получил Приз жюри, а Специальный приз жюри достался израильскому режиссеру Рути Прибара за фильм "Азия".

В этом году на фестивале, который проходил в четвертый раз, были показаны 63 картины, но в отличие от прошлых лет, на нем из-за пандемии коронавируса почти не было иностранных гостей.