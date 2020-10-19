Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Лидия Мартынова

Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей - во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"На текущий момент поведение должников изменилось и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%", - говорит он. При этом половина тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, еще 30% должников - на потерю работы, 15% - на нехватку средств.

По данным НАПКА, еще 7% россиян, допустивших просрочку по кредитам, рассчитывают идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга. Не более 2% ссылаются на закон о банкротстве и на своё намерение пройти процедуру. По-прежнему 6% россиян отказываются вносить платежи по кредиту из-за несогласия с суммой долга, а еще около 7% полагают, что в текущих реалиях можно не возвращать долги вовсе. Примерно 2% россиян говорят, что не оформляли кредит, а 6% должников называют другие причины.

"Интересно отметить, что практически перестали должники называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита. Это является следствием ужесточения политики кредитования, как банков, так и микрофинансовых организаций", - добавляет Мехтиев.