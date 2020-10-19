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Ледибой или катой: как живет "третий пол" в Тайланде

Приехав в Таиланд, вы гарантировано увидите там трансвеститов. Не говоряуже о том, что некоторые люди едут в эту страну именно с такой целью. Кто-топросто посмотреть, а кто-то жаждет и более близкого контакта. Но для того,чтобы встреча с этими яркими и интересными людьми не стала для васнеожиданностью и вы не попали в неприятную ситуацию, лучше подготовитьсязаранее и узнать о них как можно больше. Кто это вообще такие?
# Интересное
По материалам: intrigue

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