Ледибой или катой: как живет "третий пол" в Тайланде

Лидия Мартынова

Приехав в Таиланд, вы гарантировано увидите там трансвеститов. Не говоряуже о том, что некоторые люди едут в эту страну именно с такой целью. Кто-топросто посмотреть, а кто-то жаждет и более близкого контакта. Но для того,чтобы встреча с этими яркими и интересными людьми не стала для васнеожиданностью и вы не попали в неприятную ситуацию, лучше подготовитьсязаранее и узнать о них как можно больше. Кто это вообще такие?