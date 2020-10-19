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Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию

Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию

Лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. С таким предложением выступил норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал.

По его словам, они заслужили эту награду за «организацию мирных протестов» против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он отметил, что выдвигает кандидатуры белорусских лидеров оппозиции «за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Белоруссии». Тоскедал также подчеркнул «фантастическое мужество» участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет «еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы» и к тем, кто борется за «свободную и демократическую Белоруссию».

Напомним, после президентских выборов , состоявшихся 9 августа, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко и потребовала его отставки. При этом экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и жена претендента на пост главы государства Валерия Цепкало Вероника Цепкало были вынуждены бежать из страны. Мария Колесникова отказалась покидать Белоруссию, после чего была арестована и сейчас находится в СИЗО. Выдвинувший их на соискание премии Гейр Тоскедал попадает в категорию лиц, имеющих на то полномочия согласно уставу Нобелевского фонда, как член парламента Норвегии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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