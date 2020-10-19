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Лунный день сегодня 19 октября 2020 года

Лунный день сегодня 19 октября 2020 года

Энергетика Луны переменчива, поэтому так важно заранее знать о том, что преподнесет очередной день. Рекомендации астрологов будут актуальны для тех, кто не привык проигрывать и стремится к обретению контроля над судьбой.


Понедельник, как известно, день тяжелый, однако такое положение дел можно с легкостью изменить. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с особенностями этого дня, чтобы 19 октября не упустить свою удачу и начать неделю с позитивных перемен. 19 октября дела пойдут в гору, но для этого необходимо проявить осторожность и не спешить, стараясь успеть как можно больше.

Фаза Луны: 4 лунный день пройдет под эгидой растущей Луны в Стрельце. В эти сутки закладывается основа будущих дел, и от выбранной тактики будут зависеть дальнейшие успехи.

Магнитные бури 19 октября: солнечная активность в этот день не доставит людям никакого беспокойства.

Что принесет удачу сегодня


уверенность;
ответственность;
путешествия и командировки;
планирование;
завершение текущих дел;
внимание к интуиции;
финансовые операции.

Что отпугнет успех в этот день


поверхностные суждения;
риски;
конфликты;
потакание дурным привычкам.

Домашние дела по лунному календарю

Под влиянием Луны в Стрельце домашние дела вряд ли будут занимать весь день из-за желания переключиться на что-то более серьезное и значимое. Тем не менее легкая уборка поможет привести мысли в порядок, а также найти возможные пропажи. Удачной идеей в этот день будет приготовление вкусного обеда и ужина, который можно заговорить на благополучие в семье.

Что надеть в понедельник

Счастливым цветом этого дня астрологи называют зеленый и его оттенки, малахитовый и изумрудный. Этот цвет помогает сосредоточиться на работе и быть услышанными. Аксессуары из дерева и кожи прекрасно дополнят образ, а благодаря сардониксу, амазониту и нефриту получится привлечь удачу.


Финансы и работы 19 октября

В понедельник получится избежать оплошностей и неприятностей, если вы заранее выявите свои слабые места и устраните их: работа на опережение позволит сохранить достаток. Удачными в 4 лунные сутки будут работа по сбору информации, обучение, поиск вдохновения для развития бизнеса.

В понедельник можно заниматься торговлей и проводить финансовые операции, но с долей осторожности, чтобы не поддаться на уловки мошенников. Проверенные заговоры помогут не потратить деньги зря.

Любовь и общение в 4 лунный день

Астрологи отмечают, что в 4 лунные сутки заключение брака будет не самой лучшей идеей из-за того, что такая пара в будущем вряд ли сможет достигать компромиссов и жить счастливо. Романтические свидания, напротив, поднимут настроение и самооценку, но рассчитывать на длительные романы вряд ли придется. Тем не менее день будет позитивным для любого общения, в том числе деловых договоренностей, если партнеры взвесили все за и против и готовы к сотрудничеству.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Для того, чтобы сутки прошли успешно, важно настроиться на позитив, чтобы ничто не могло помешать продвижению к цели и долгожданному вознаграждению за приложенные усилия.

В этот день важно помнить об отдыхе, чтобы не потерять сил и не стать заложниками собственной рассеянности. Тем, кто работает за компьютером, необходима гимнастика, разгоняющая кровь, а также всем без исключения пойдут на пользу непродолжительные прогулки на свежем воздухе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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