Мальдивам нужно больше прямых рейсов для снижения цен на туры

Лидия Мартынова

«Аэрофлот» с 25 октября в два раза увеличит количество рейсов из Москвы в Мале – до 4 раз в неделю. Туроператоры рассчитывают, что это ослабит существующий дефицит билетов на Мальдивы и тарифы станут адекватными. Однако пока стоимость билетов на новые рейсы практически не изменилась.

РЕЙСОВ НА МАЛЬДИВЫ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

У туристов будет больше шансов улететь прямыми рейсами на Мальдивы. С 25 октября «Аэрофлот» увеличивает частоты. Вместо двух рейсов в неделю, заявлено четыре. Напомним, что именно на четыре рейса в неделю в октябре рассчитывал «Аэрофлот», и в соответствии с этим продавал билеты.

Однако установленная государство квота – два раза в неделю – не была изменена и в конце сентября перевозчик был вынужден снимать часть октябрьских рейсов. Также была скорректирована и полетная программа на ноябрь и декабрь.

На эти даты «Аэрофлот» продавал билеты из расчета ежедневной частоты. Именно такая частота была у перевозчика прошлой зимой. Помимо регулярной перевозки, в высокий новогодний период туроператоры ставили чартеры. Такие программы были у ANEX Tour, Coral Travel, TUI Россия.

Туроператоры говорят, что для того, чтобы ослабить существующий дефицит билетов на Мальдивы, необходимо увеличить частоту минимум до 6 рейсов в неделю. Такое увеличение перевозки должно позитивно отразиться на ценах на билеты, уровень которых сейчас, по словам экспертов, зашкаливает.

Для того, чтобы ослабить существующий дефицит билетов на Мальдивы, необходимо увеличить частоту минимум до 6 рейсов в неделю

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ НА МАЛЬДИВЫ ПОКА НЕ ПРИВЕЛО К СНИЖЕНИЮ ЦЕН

Заявленное же расширение перевозки, по словам экспертов, пока никак не отразилось на цене билетов и если ситуация не изменится, количество рейсов не приведет к заметному увеличению спроса.

Сейчас, согласно данным в системе бронирования «Аэрофлота», за перелет по маршруту Москва-Мале (вылет 30 октября) нужно заплатить чуть более 247 тыс. руб. на человека, с вылетом 31 октября – 83,5 тыс. руб.

«Снижением цены на билеты пока даже не пахнет. Насколько дополнительные рейсы помогут снизить дефицит, пока судить рано, нужна хотя бы неделя, что бы оценить изменение спроса», – говорит Ольга Затонских, руководитель отдела Мальдивы туроператора ПАКС. Заявленное расширение перевозки пока никак не отразилось на цене билетов и если ситуация не изменится, количество рейсов не приведет к заметному увеличению спроса.

В компании PEGAS Touristik также указывают на неизменно высокие тарифы, негативно влияющие на спрос.

«Да, стоимость билетов на данный момент значительно не изменилась. Дефицита мест не было как такового, возможно, из-за высокой стоимости авиабилетов. Количество рейсов и стоимость на билеты зависит от спроса. Каким он будет, спрогнозировать сложно, это зависит от многих факторов. Но пока нельзя назвать его высоким», – рассказали в PEGAS Touristik.

Яна Бахтеузова, глава департамента островов Индийского океана туроператора «Спектрум», рассказывает, что в последнее время спрос на Мальдивы поутих по сравнению с ситуацией месяц назад. Эксперт полагает, что возможно, это связано с новой волной коронавируса. Хотя Мальдивы как раз недавно опубликовали послабления условий въезда.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС СТОЯТ ТУРЫ НА МАЛЬДИВЫ

Наблюдатели говорят, что у Мальдив, как у экзотического направления, в этом зимнем сезоне есть конкуренты – Занзибар, скоро к нему присоединится и Куба. Это интересные направления с гораздо более привлекательным ценником. Поэтому для того, чтобы спрос на Мальдивы активизировался, необходимо снижение цен на перелет.

В компаниях ANEX Tour и «Спектрум» сообщили, что отели Мальдив предлагают отличные скидки в размере 40% и более. «Партнеры на Мальдивах сейчас предоставляют хорошие предложения, что приводит к повышению интереса у туристов», - говорят в пресс-службе ANEX Tour.

Несмотря на скидки отелей, цены на перелет в итоге не позволяют формировать доступные по цене турпакеты, а это тормозит спрос.

Несмотря на это, цены на перелет в итоге не позволяют формировать доступные по цене турпакеты, а это тормозит спрос.

«Отели продолжают предлагать скидки. Например, предоставляют «все включено» по цене полупансиона, дают полностью бесплатное размещение для двоих детей в номере с двумя взрослыми. Но стоимость перелета делает туры дорогими. Приведу пример. Тур на 8 ночей с проживанием в отеле Saii Lagoon Maldives 4* стоит 543 260 рублей за номер Beach Room с завтраками для двоих человек. И из этой цены около 180 тыс. руб. на человека составляют билеты «Аэрофлота», – рассказывает г-жа Бахтеузова.

В компании PEGAS Touristik цены такие: с 06.11.2020 на 7 ночей DBL: Fihalhohi Island Resort 3* от 4333$, Adaaran Club Rannalhi 4* от 4592$, Paradise Island Resort & Spa 5* от 4666$.

«У нас на сайте рассчитаны цены на туры на Мальдивы на минимальных тарифах «Аэрофлота». При отсутствии данных тарифов на момент бронирования, возможно увеличение стоимости по фактической стоимости авиабилетов», – рассказали в компании.

99% ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ ПРИЛЕТАЮТ НА МАЛЬДИВЫ ПРЯМЫМИ РЕЙСАМИ

Эксперты рассказывают, что перелеты с пересадкой в Стамбуле или ОАЭ ситуацию в целом не облегчают. Туристам, которые летят через ОАЭ, нужны такие тесты и на обратный рейс. Через Стамбул лететь проще и дешевле, но все же туристы в подавляющем большинстве предпочитают прямые перелеты.

«Туристы в основном предпочитают прямые рейсы. Стыковочные рейсы в основном через ОАЭ и попасть на них обратно в Россию можно только с отрицательным тестом на коронавирус, который необходимо сдать еще будучи на Мальдивах. Их стоимость около 100-150 евро и нужно заказывать их заранее», – сообщили в пресс- службе ANEX Tour.

Клиенты компании «Спектрум» также предпочитают прямые рейсы. «Да, в условиях дефицита мест на прямых рейсах, конечно, бронировали и стыковочные, но таких туристов немного», – говорит Яна Бахтеузова.

С увеличением стоимости рейсов с прямым перелетом, совсем незначительно увеличилось количество туристов, которые приобретают авиабилеты на рейс с пересадкой

В PEGAS Touristik схожая картина: приблизительно 99% клиентов туроператора выбирают прямой перелет на рейсах «Аэрофлота».

«С увеличением стоимости рейсов с прямым перелетом, совсем незначительно увеличилось количество туристов, которые приобретают авиабилеты на рейс с пересадкой», – рассказали в PEGAS Touristik.