Массажер простаты: обзоры на 12 самых популярных моделей

Алексей Вольцев

Так уж получилось, чтогетеросексуальные парни больше всего боятся что что-то может прикоснуться к ихдрагоценным задницам. И совершенно зря, потому что простата, которую ещеназывают мужской точкой Джи, является отличным источником для удовольствия. Простатарасположена в прямой кишке и является важной частью мужской репродуктивнойсистемы. В ней вырабатывается жидкость, являющаяся составной частью спермы. Аеще в простате очень много нервных окончаний. Массаж простаты может усилитьоргазм и увеличить эрекцию.