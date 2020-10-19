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Массажер простаты: обзоры на 12 самых популярных моделей

Так уж получилось, чтогетеросексуальные парни больше всего боятся что что-то может прикоснуться к ихдрагоценным задницам. И совершенно зря, потому что простата, которую ещеназывают мужской точкой Джи, является отличным источником для удовольствия. Простатарасположена в прямой кишке и является важной частью мужской репродуктивнойсистемы. В ней вырабатывается жидкость, являющаяся составной частью спермы. Аеще в простате очень много нервных окончаний. Массаж простаты может усилитьоргазм и увеличить эрекцию.
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По материалам: intrigue

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