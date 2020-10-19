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Матвиенко призвала Совет Европы сформулировать позицию по «коронавирусным» ограничениям для граждан

Матвиенко призвала Совет Европы сформулировать позицию по «коронавирусным» ограничениям для граждан

В палате регионов работают над тем, чтобы дать законодательное определение таким новым форматам, как «самоизоляция», «удаленная работа», «удаленное обучение», чтобы избежать ущемления прав граждан. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с генеральным секретарем Совет Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Она отметила, что пандемия коронавируса, противодействию которому, как заметила спикер, Совет Европы уделяет большое внимание, поставила вопрос баланса между ограничительными мерами и соблюдением прав человека.

«Такие меры вызывают недовольство среди граждан — появилось много новых форматов. Это и «удаленная работа», и «удаленное обучение», и «самоизоляция», и многое другое. Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать законодательное определение таким новым форматам. Чтобы, с одной стороны, избежать «отсебятины» и нарушения прав граждан, с другой — чтобы ограничений было достаточно для сохранения здоровья и жизни людей», — пояснила Валентина Матвиенко.

Спикер заявила, что и Совет Европы также мог бы высказаться по данному вопросу «более определённо».

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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