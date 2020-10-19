Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"

Алексей Вольцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, выразив благодарность членам фракции за активную работу над проектом бюджета.

"Хочу поблагодарить за активную работу над проектом бюджета всех членов фракции "Единая Россия". Вы провели огромную работу, встречались с членами правительства, с вице-премьерами, закончили нулевой цикл, фактически обсудили огромное количество вопросов, которое на сегодняшний день есть в повестке дня и правительства, и Государственной Думы", - сказал Мишустин.

Мишустин отметил, что "Единая Россия" ответственно подходит к обсуждению непростых вопросов, связанных с приоритетами выбора финансирования.

"Безусловно, с безусловным, безукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые страной соответствующим образом приняты, и о которых неоднократно говорил президент. Вы делаете это ответственно. То есть, вы понимаете текущую ситуацию", - сказал он.

"Конечно же, нам тоже, без сомнения, хотелось бы направить средства на все необходимые мероприятия, которые так или иначе, ну собственно говоря, фракцией "Единая Россия" озвучиваются неоднократно. Но вот ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию "Единая Россия". И я бы хотел вас поблагодарить за такой ответственный подход, и надеюсь, что мы обязательно найдем все решения, в том числе, вопросов, о которых вы сейчас сказали", - добавил премьер.