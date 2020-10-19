Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"

Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"

Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, выразив благодарность членам фракции за активную работу над проектом бюджета.

"Хочу поблагодарить за активную работу над проектом бюджета всех членов фракции "Единая Россия". Вы провели огромную работу, встречались с членами правительства, с вице-премьерами, закончили нулевой цикл, фактически обсудили огромное количество вопросов, которое на сегодняшний день есть в повестке дня и правительства, и Государственной Думы", - сказал Мишустин.

Мишустин отметил, что "Единая Россия" ответственно подходит к обсуждению непростых вопросов, связанных с приоритетами выбора финансирования.


"Безусловно, с безусловным, безукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые страной соответствующим образом приняты, и о которых неоднократно говорил президент. Вы делаете это ответственно. То есть, вы понимаете текущую ситуацию", - сказал он.


"Конечно же, нам тоже, без сомнения, хотелось бы направить средства на все необходимые мероприятия, которые так или иначе, ну собственно говоря, фракцией "Единая Россия" озвучиваются неоднократно. Но вот ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию "Единая Россия". И я бы хотел вас поблагодарить за такой ответственный подход, и надеюсь, что мы обязательно найдем все решения, в том числе, вопросов, о которых вы сейчас сказали", - добавил премьер.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"
Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Это смешно! АРМИ сравнили BTS с животными
Это смешно! АРМИ сравнили BTS с животными
Под хиты Rolling Stones и в присутствии мужа: Ольга Сутулова поделилась подробностями родов
Под хиты Rolling Stones и в присутствии мужа: Ольга Сутулова
Рособрнадзор не планирует концептуальных нововведений в ОГЭ
Рособрнадзор не планирует концептуальных нововведений в ОГЭ
Правительство России выделило 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах в 2020–2021 годах
Правительство России выделило 12 млрд рублей на ликвидацию третьей
В Москве 540 тысяч учеников 1–5-х классов возвращаются после каникул в школы
В Москве 540 тысяч учеников 1–5-х классов возвращаются после каникул
Уголовное дело против экс-соперника Лукашенко потребовали закрыть
Уголовное дело против экс-соперника Лукашенко потребовали закрыть
Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля
Путин поблагодарил Сигала за участие в восстановлении популяции омуля
Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии
Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии
В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе
В NASA оценили шансы найти следы жизни на Марсе
В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч лет
В Перу обнаружили огромный геоглиф кошки возрастом более двух тысяч

Топ на сегодня

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Еще по теме

Партийный съезд "Единой России" пройдет 21-22 января в Москве
Медведев рассказал, когда пройдет съезд "Единой России"
Мишустин провел встречу с губернатором Костромской области
Мишустин дал поручения по борьбе с коронавирусом