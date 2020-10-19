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«Мне очень плохо»: Тэхён устал от работы с BTS?

«Мне очень плохо»: Тэхён устал от работы с BTS?

В последнее время АРМИ замечают, что Ви (V) будто бы неохотно общается с поклонниками, не хочет выходить на связь и вообще выглядит грустным и подавленным. Логично, что у поклонников группы возникает вопрос: что случилось с музыкантом? И не собирается ли Тэхён покинуть команду?


Такие мысли возникли у некоторых фанатов после противоречивого поста айдола на Weverse, платформе, на которой Ви чаще всего общается с АРМИ. Еще в сентябре кто-то спросил музыканта, почему он выглядит таким грустным, и, согласно автоматическому переводу, его ответ был таким:


«В последнее время я чувствую себя плохо и у меня совсем нет сил и настроения, но я делюсь множеством видео с АРМИ и с нетерпением жду встречи и новых рабочих проектов».

[media=https://twitter.com/prkjmn_mochi/status/1306902688299282432?ref_src=twsrc%5Etfw]

Как выяснялось позднее, автоматический перевод на Weverse оказался далек от оригинала, и поклонники группы, которые знают корейский, объяснили, что на самом деле музыкант вовсе не писал ничего о своем плохом самочувствии.

«Он просто сказал, что он был занят и поэтому чувствовал вину за то, что почти не появляется на Weverse, но он пообещал, что будет писать здесь чаще, потому что они [BTS] готовят для фанатов много нового»,

– объяснила одна из АРМИ.

Фанаты группы настроены весьма позитивно и уверены, что у Тэхёна нет никаких мыслей о том, чтобы уйти из группы, просто напряженные рабочие моменты вкупе с непростой ситуацией в мире сделали свое дело.

«Они долго готовились к концерту, а сейчас он усердно работает над микстейпом, много пишет и записывает музыку. Не говоря уже о многочисленных интервью, которые заняли большую часть августа и сентября. Наверное, он просто устал. Дайте ему немного отдохнуть»,

– призвали нетизены всех поклонников творчества BTS и Тэхёна.
[media=https://twitter.com/vanteficient/status/1317813906165895168?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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