«Мне очень плохо»: Тэхён устал от работы с BTS?
В последнее время АРМИ замечают, что Ви (V) будто бы неохотно общается с поклонниками, не хочет выходить на связь и вообще выглядит грустным и подавленным. Логично, что у поклонников группы возникает вопрос: что случилось с музыкантом? И не собирается ли Тэхён покинуть команду?
Такие мысли возникли у некоторых фанатов после противоречивого поста айдола на Weverse, платформе, на которой Ви чаще всего общается с АРМИ. Еще в сентябре кто-то спросил музыканта, почему он выглядит таким грустным, и, согласно автоматическому переводу, его ответ был таким:
«В последнее время я чувствую себя плохо и у меня совсем нет сил и настроения, но я делюсь множеством видео с АРМИ и с нетерпением жду встречи и новых рабочих проектов».
Как выяснялось позднее, автоматический перевод на Weverse оказался далек от оригинала, и поклонники группы, которые знают корейский, объяснили, что на самом деле музыкант вовсе не писал ничего о своем плохом самочувствии.
«Он просто сказал, что он был занят и поэтому чувствовал вину за то, что почти не появляется на Weverse, но он пообещал, что будет писать здесь чаще, потому что они [BTS] готовят для фанатов много нового»,– объяснила одна из АРМИ.
Фанаты группы настроены весьма позитивно и уверены, что у Тэхёна нет никаких мыслей о том, чтобы уйти из группы, просто напряженные рабочие моменты вкупе с непростой ситуацией в мире сделали свое дело.
«Они долго готовились к концерту, а сейчас он усердно работает над микстейпом, много пишет и записывает музыку. Не говоря уже о многочисленных интервью, которые заняли большую часть августа и сентября. Наверное, он просто устал. Дайте ему немного отдохнуть»,– призвали нетизены всех поклонников творчества BTS и Тэхёна.