Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
© AP Photo / LM Otero, FileЧитать ria.ru в
Иван ДаниловВсе материалы

Судя по заявлениям главы МВФ, крупнейшая наднациональная финансовая организация хотела бы вернуться в 1944 год или как минимум повторить 1944-й под предлогом пандемии Covid-19. За высокими словами руководства МВФ о необходимости помочь миру преодолеть экономические и гуманитарные последствия эпидемии, вероятно, скрывается нечто большее, а уж в гуманистические соображения лидеров финансовой структуры, чья репутация в развивающихся странах заслуженно находится в глубоком минусе, может поверить только крайне наивный человек, который никогда не видел, как очередные должники этой вашингтонской организации урезали социальные программы и продавали за бесценок государственные предприятия во имя выполнения "требований МВФ по оздоровлению экономики".

Надо отдать должное нашим американским оппонентам: все попытки стран, не входящих в элитно-неоколониальный клуб G7, перехватить контроль над МВФ пока не увенчались успехом, несмотря на то, что определенные подвижки в вопросе увеличения влияния Китая (или даже России) в процессе принятия решений внутри организации все-таки были зафиксированы. Но в целом главный кредитор развивающихся стран (а по сути — "главный Шейлок планеты") все еще ориентируется на продвижение той самой версии "глобализма", которую ни при каких обстоятельствах нельзя назвать справедливой.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во Вьетнаме
Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во
Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги
Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги
МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
Греция отгородится от Турции пятиметровым забором
Греция отгородится от Турции пятиметровым забором
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в Лондоне
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Трамп "понизил" Макрона в должности
Трамп "понизил" Макрона в должности
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи

Еще по теме

Миру предсказали дефицит продовольствия
Оценены последствия объявления пандемии коронавируса
Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 всё ещё набирает обороты
Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19