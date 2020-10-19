МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

Лидия Мартынова

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Судя по заявлениям главы МВФ, крупнейшая наднациональная финансовая организация хотела бы вернуться в 1944 год или как минимум повторить 1944-й под предлогом пандемии Covid-19. За высокими словами руководства МВФ о необходимости помочь миру преодолеть экономические и гуманитарные последствия эпидемии, вероятно, скрывается нечто большее, а уж в гуманистические соображения лидеров финансовой структуры, чья репутация в развивающихся странах заслуженно находится в глубоком минусе, может поверить только крайне наивный человек, который никогда не видел, как очередные должники этой вашингтонской организации урезали социальные программы и продавали за бесценок государственные предприятия во имя выполнения "требований МВФ по оздоровлению экономики".

Надо отдать должное нашим американским оппонентам: все попытки стран, не входящих в элитно-неоколониальный клуб G7, перехватить контроль над МВФ пока не увенчались успехом, несмотря на то, что определенные подвижки в вопросе увеличения влияния Китая (или даже России) в процессе принятия решений внутри организации все-таки были зафиксированы. Но в целом главный кредитор развивающихся стран (а по сути — "главный Шейлок планеты") все еще ориентируется на продвижение той самой версии "глобализма", которую ни при каких обстоятельствах нельзя назвать справедливой.