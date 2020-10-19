Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Несчастье с подругой Селены Гомес, которая отдала ей почку

Несчастье с подругой Селены Гомес, которая отдала ей почку

Франсия Раиса (Francia Raísa) — бывшая лучшая подруга Селены Гомес (Selena Gomez), которая пожертвовала ей почку. 18 октября она пережила нечто ужасное на автостраде 405 в Южной Калифорнии. Все случилось из-за сторонников Трампа (Trump).


[media=https://twitter.com/cl91423/status/1317895958995165187?ref_src=twsrc%5Etfw]

Актриса разместила печальное видео в своей истории в Instagram, на котором она плачет и делится случившемся. В нем Раиса также рассказывала о страхе во время вождения по указанной местности и заявила, что «митинг Трамперов» чуть не привел ее к аварии, когда вереница машин пыталась заблокировать ей дорогу во время движения. Звучит довольно жутко. Разумеется, девушка перенесла эмоциональный стресс.

[media=https://twitter.com/ErrolWebber/status/1317893165613895680?ref_src=twsrc%5Etfw]

Она сравнивает поездку на машине с унижением и интеллектуальными играми Трампа. Митингующие упоминали, что она является американкой мексиканского происхождения, указывали на нее пальцами на дороге, сигналили и все время смеялись. Франсия без капли стеснения заявила, что не поддерживает таких хамских активистов Трампа и его политику в подобных ситуациях.

[media=https://twitter.com/Civildebate2017/status/1317895771119783936?ref_src=twsrc%5Etfw]

Караван авто, по-видимому, шел на юг в округ Ориндж, где Трамп проводил мероприятие по сбору средств в Ньюпорт-Бич. Чтобы отпраздновать это событие, водители организовали парад с музыкой, почестями и размахиванием флагами Трампа, заблокировав все полосы движения. К слову, они ехали невероятно медленно, чтобы приятно провести время в компании единомышленников.

«Сборище.. Вот за что не люблю Америку, за чрезмерную своенравность. Кто этим недоумкам давал разрешение блокировать движение всех полос? И какого черта эта клоунада накинулась на девушку??»

— негодует зарубежный пользователь сети. Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во Вьетнаме
Фанаты Тэхёна пожертвовали средства для пострадавших от наводнения во
Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги
Gloss, Шуга, Agust D: как начиналась рэп-карьера МинЮнги
МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой
Греция отгородится от Турции пятиметровым забором
Греция отгородится от Турции пятиметровым забором
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в Лондоне
Елизавета II помиловала убийцу, который помог остановить теракт в
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на пляже
Звездный Instagram: кто-то радуется листопаду, а кто-то загорает на
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Исследование Survation: Более 55% жителей Грузии — за правящую «Мечту»
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Американские нефтяники не верят, что добыча нефти в США восстановится
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Трамп "понизил" Макрона в должности
Трамп "понизил" Макрона в должности
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи

Еще по теме

В Сети появились первые кадры кулинарного шоу Селены Гомес
Франсия Райса пожертвовала свою почку Селене Гомес: что мы знаем об их дружбе
Наконец-то! У Селены Гомес появился новый парень. Кто он?
Blackpink коллабят с Селеной Гомес. Теперь официально!