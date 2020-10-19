Несчастье с подругой Селены Гомес, которая отдала ей почку

Влада Некрасова

Франсия Раиса (Francia Raísa) — бывшая лучшая подруга Селены Гомес (Selena Gomez), которая пожертвовала ей почку. 18 октября она пережила нечто ужасное на автостраде 405 в Южной Калифорнии. Все случилось из-за сторонников Трампа (Trump).

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Актриса разместила печальное видео в своей истории в Instagram, на котором она плачет и делится случившемся. В нем Раиса также рассказывала о страхе во время вождения по указанной местности и заявила, что «митинг Трамперов» чуть не привел ее к аварии, когда вереница машин пыталась заблокировать ей дорогу во время движения. Звучит довольно жутко. Разумеется, девушка перенесла эмоциональный стресс.

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Она сравнивает поездку на машине с унижением и интеллектуальными играми Трампа. Митингующие упоминали, что она является американкой мексиканского происхождения, указывали на нее пальцами на дороге, сигналили и все время смеялись. Франсия без капли стеснения заявила, что не поддерживает таких хамских активистов Трампа и его политику в подобных ситуациях.

[media=https://twitter.com/Civildebate2017/status/1317895771119783936?ref_src=twsrc%5Etfw]

Караван авто, по-видимому, шел на юг в округ Ориндж, где Трамп проводил мероприятие по сбору средств в Ньюпорт-Бич. Чтобы отпраздновать это событие, водители организовали парад с музыкой, почестями и размахиванием флагами Трампа, заблокировав все полосы движения. К слову, они ехали невероятно медленно, чтобы приятно провести время в компании единомышленников.

«Сборище.. Вот за что не люблю Америку, за чрезмерную своенравность. Кто этим недоумкам давал разрешение блокировать движение всех полос? И какого черта эта клоунада накинулась на девушку??»

— негодует зарубежный пользователь сети.Подпишись на нас в Яндекс Новости