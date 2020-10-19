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Новый сезон «Декстера» подарит сериалу «второй финал»

Новый сезон «Декстера» подарит сериалу «второй финал»
Сценарист «Декстера» Клайд Филлипс рассказал, что новый сезон проекта станет «отличной возможностью, чтобы написать второй финал».

По его словам, в продолжении будут учитывать разрыв во времени между прошлым финалом и грядущей историей, а сам сезон позволит авторам буквально начать всё с нуля.
В своё время финал 8 сезона, который на тот момент считался окончанием сериала, большая часть фанатов не оценила. И с точки зрения Филлипса, у авторов есть прекрасная возможность исправить эту ситуацию, хотя сам проект они решили вернуть не по этой причине.

Новый сезон «Декстера» с Майклом С. Холлом должен выйти осенью 2021 года.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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