Новый сезон «Декстера» подарит сериалу «второй финал»

Алексей Вольцев

Сценарист «Декстера» Клайд Филлипс рассказал, что новый сезон проекта станет «отличной возможностью, чтобы написать второй финал».По его словам, в продолжении будут учитывать разрыв во времени между прошлым финалом и грядущей историей, а сам сезон позволит авторам буквально начать всё с нуля.В своё время финал 8 сезона, который на тот момент считался окончанием сериала, большая часть фанатов не оценила. И с точки зрения Филлипса, у авторов есть прекрасная возможность исправить эту ситуацию, хотя сам проект они решили вернуть не по этой причине.Новый сезон «Декстера» с Майклом С. Холлом должен выйти осенью 2021 года.