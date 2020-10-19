Около трети стартапов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии

Анастасия Иванова

Около 30% стартапов-резидентов "Сколково" увеличили доходы в период пандемии, сообщил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Примерно 30% компаний (стартапов "Сколково" - ред.) на самом деле зарабатывают даже больше, чем раньше. Их продукты и услуги оказались в этот период более востребованными. Это медицинские компании, компании, занимающиеся дистанционным образованием, автоматизацией производства, безопасностью", - сказал Дворкович в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации".