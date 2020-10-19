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Оператор ГТС Украины: Напрямую «Газпром» мог бы продавать газ на границе

Оператор ГТС Украины: Напрямую «Газпром» мог бы продавать газ на границе

Украинские компании не закупают российский газ напрямую, но смогут это делать, если «Газпром» будет продавать топливо на границе. Такое мнение высказал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«У «Газпрома» есть все инструменты для торговли газом на восточной границе: у них есть электронная торговая платформа, которую они используют для продажи газа в нескольких направлениях. Технически они могли бы добавить дополнительные точки передачи газа на эту платформу. Считаю, это ключевой способ для получения этого газа украинскими трейдерами без необходимости подписания «Газпромом» соглашения о транспортировке (с украинским оператором), а вместо этого просто продавать газ на границе между Украиной и Россией. Я считаю, что эти аукционы были бы достаточно успешными, но это исключительно решение «Газпрома», — сказал глава украинского оператора агентству S&P Global Platts.

«Газпром» активно продает газ на своей газовой бирже и большие объемы топлива европейские трейдеры закупают как раз для перепродажи на Украине, которая несколько лет назад стала премиальным рынком в Европе. Цены на электронной торговой платформе бывают ниже, чем по долгосрочным контрактам. Однако сама биржа предназначена пока исключительно для действующих клиентов, которые на ЭТП покупают дополнительные объемы газа. Этим летом они активно покупали газ с поставкой в Словакию, чтобы как продавать газ на Украину, так и хранить его в местных хранилищах из-за льготных цен и заполненных европейских хранилищ.

Вопрос прямых продаж газа на Украину при этом является не только делом стратегии российской компании, но и по-прежнему рискованным мероприятием. Напомним, что после заключения транзитного контракта в Киеве начали говорить и о возобновлении прямых закупок российского газа. После чего прозападная оппозиция во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко сразу потребовала установить санкции к тем компаниям, которые решаться закупать газ у «агрессора».

Саму Украину при этом волнуют не столько дешевый газ из России, сколько доходы от транзита. Поэтому, если «Северный поток — 2» все-таки достроят и запустят, Украина будет требовать у Евросоюза, чтобы он убедил Россию разрешить странам Средней Азии поставлять газ до границы с Украиной. «Мы будет продолжать борьбу с „Газпромом“ и искать поддержки Евросоюза, чтобы открыть свободный транзит из Центральной Азии в Европу. Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию», — сказал Сергей Макогон.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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