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«Отсосите!»: Cardi B обратилась к хейтерам

«Отсосите!»: Cardi B обратилась к хейтерам

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би (Cardi B) разозлилась не на шутку! Виной тому осуждающие комментарии в ее адрес. Девушка устала читать гневные сообщения от хейтеров и высказалась у себя в Twitter.


«Просто отсосите, все вы. Кучка 15-леток говорит мне, как жить, как будто я *** какая-то Ариана Гранде (Ariana Grande) и вылезла из Disney. Я устала, потому что из-за вас мне приходится постоянно объясняться. Я не выставляла напоказ свой развод, это сделал *** секретарь суда, а мне пришлось об этом говорить, потому что пошли слухи: «От этого чувака залетела другая». Я *** пытаюсь наладить отношения, а вы нападаете на него в соцсетях. Это какая-то ***! »


— обратилась к осуждающим Карди Би.

Через пару минут исполнительница деактивировала Twitter. Видимо, чтобы остановить поток хейта.

Отметим, что за последнее время рэперша успела подать на развод с мужем, опубликовать свои гениталии, стать причиной массового обнаженного флэшмоба в Twitter, а также успела вернуться к Offset и послать всех. Карди надоело, что ее личную жизнь постоянно обсуждают. Она также отметила, что сложные отношения с Offset является самой меньшей из всех проблем.

 «Я просто безумная сука: сегодня я счастлива, завтра я хочу его избить. Если честно, это одна из самых незначительных проблем, с которыми я сейчас имею дело»,

— сообщила она. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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