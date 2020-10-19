«Отсутствие красного флага России в Карабахе — зелёный флаг для Эрдогана»
Турция находится в разной степени противостояния с большинством стран, прилегающих либо к её сухопутным границам, либо к акватории Восточного Средиземноморья: Грецией, Сирией, Израилем, Кипром, Ираком, Арменией и Египтом. На более отдалённой орбите она конфликтует с Францией, Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. И в то время, когда мировые державы, похоже, ни в чём не могут договориться, они, пожалуй, почти единодушны в том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является нарушителем спокойствия. Об этом сегодня, 19 октября, на сайте агентства Bloomberg пишет политический обозреватель Бобби Гош.
По его словам, это одно из самых сильных высказываний, которые администрация Дональда Трампа за последнее время адресовала Эрдогану, который в свою очередь, как считается, пользуется вниманием и привязанностью американского коллеги.
Без полной поддержки с американской стороны НАТО не будет наказывать своего непокорного члена. Эрдоган может с лёгкостью игнорировать обеспокоенность Североатлантического альянса, не опасаясь изгнания Турции из его рядов, отмечает политобозреватель.
В нынешнем конфликте на Южном Кавказе Эрдоган снова избежал колкостей в адрес Путина, но он связал Россию со своими нападками на международное сообщество в целом за то, что оно «не передало» Азербайджану нагорно-карабахский регион, где проживает большинство армян.
Он считает, что для Эрдогана «отсутствие красного флага в конфликте вокруг Нагорного Карабаха — это зелёный флаг», и он «будет рассматривать сдержанность Москвы как лицензию на реализацию своих планов».
Как сообщало ИА Newstes, Анкара оказывает Баку всестороннюю поддержку в войне в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей боевой авиации, поставки ударных систем.
Напомним, Армения и Азербайджан вечером 17 октября приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших. Однако прекращение огня было сорвано.
В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняли друг друга в его срыве.
27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.