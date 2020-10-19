«Отсутствие красного флага России в Карабахе — зелёный флаг для Эрдогана»

Анастасия Иванова

Турция находится в разной степени противостояния с большинством стран, прилегающих либо к её сухопутным границам, либо к акватории Восточного Средиземноморья: Грецией, Сирией, Израилем, Кипром, Ираком, Арменией и Египтом. На более отдалённой орбите она конфликтует с Францией, Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. И в то время, когда мировые державы, похоже, ни в чём не могут договориться, они, пожалуй, почти единодушны в том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является нарушителем спокойствия. Об этом сегодня, 19 октября, на сайте агентства Bloomberg пишет политический обозреватель Бобби Гош.

«Драчливый президент Турции в последнее время привлекает к себе резкие удары даже со стороны тех, кто раньше воздерживался от нанесения таких ударов. Госдепартамент США заявил, что „сожалеет“ о решении Турции возобновить неоднозначную геологическую разведку в Восточном Средиземноморье, и призвал Анкару „положить конец этой преднамеренной провокации“», — отмечает Гош.

По его словам, это одно из самых сильных высказываний, которые администрация Дональда Трампа за последнее время адресовала Эрдогану, который в свою очередь, как считается, пользуется вниманием и привязанностью американского коллеги.

Без полной поддержки с американской стороны НАТО не будет наказывать своего непокорного члена. Эрдоган может с лёгкостью игнорировать обеспокоенность Североатлантического альянса, не опасаясь изгнания Турции из его рядов, отмечает политобозреватель.

«В результате Россия остаётся единственной державой, которая может дать отпор турецкой агрессии. Азербайджано-армянская война — это второй театр после Ливии, где Эрдоган стоит на пути к целям Владимира Путина. Российский лидер смирился с некоторыми высказываниями Эрдогана, чтобы преследовать более важные цели Москвы по подрыву НАТО и дистанцированию Турции от Запада. В свою очередь, турецкий президент старался не направлять свой острый язык в адрес России — вежливость, которую он не оказал ни одному западному лидеру, вступившему с ним в конфликт. В последний раз между ними произошло столкновение осенью 2015 года, когда Турция сбила российский самолёт недалеко от границы с Сирией. Путин, используя риторику Эрдогана, назвал это „предательским ударом в спину“ и объявил экономические контрмеры. Эрдоган тогда отступил с письменными извинениями на имя Путина», — напоминает Гош.

В нынешнем конфликте на Южном Кавказе Эрдоган снова избежал колкостей в адрес Путина, но он связал Россию со своими нападками на международное сообщество в целом за то, что оно «не передало» Азербайджану нагорно-карабахский регион, где проживает большинство армян.

«Турция впервые вмешивается в то, что Москва считает своей сферой влияния: Кавказ ближе к России не только географически, но и в историческом, культурном, стратегическом и экономическом плане, чем Сирия или Ливия. Этим объясняется ответный удар Москвы Эрдогану. Но это не то же самое, что было после „предательского удара в спину“. Более того, это исходило не напрямую из уст Путина и не сопровождалось угрозой санкций. Москва не склонна, по крайней мере пока, к этому», — отмечает автор.

Он считает, что для Эрдогана «отсутствие красного флага в конфликте вокруг Нагорного Карабаха — это зелёный флаг», и он «будет рассматривать сдержанность Москвы как лицензию на реализацию своих планов».

Как сообщало ИА Newstes, Анкара оказывает Баку всестороннюю поддержку в войне в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей боевой авиации, поставки ударных систем.

Напомним, Армения и Азербайджан вечером 17 октября приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших. Однако прекращение огня было сорвано.

В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняли друг друга в его срыве.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.