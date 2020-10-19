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Озвучен новый порядок назначения министров правительства

Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, в соответствии с новой редакцией федерального конституционного закона "О правительстве" будут рассматривать все профильные комитеты палаты и думские фракции, передает РИА Новости.

В первом чтении Госдума одобрила проект закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию.

Меняется, в частности, порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета – "силовиков" назначает глава государства после консультаций с Совфедом, остальных, в том числе и вице-премьеров, утверждает Госдума по предложению утвержденного премьер-министра.


сообщило, что в Совфеде подготовили обращение к Мишустину по поводу выходного 31 декабря.
# Политика
По материалам: ria.ru

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