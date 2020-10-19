Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Парикмахер BTS чуть не сжег кожу RM

Парикмахер BTS чуть не сжег кожу RM

Стилисты многих популярных артистов часто путешествуют вместе с ними, чтобы наши кумиры всегда выглядели потрясающе.


Дизайнер по прическам Пак Нэ Джу (Park Hyo-joo) работал со многими знаменитостями, в том числе и с южнокорейской к-поп группой BTS.


На своем YouTube-канале парень поделился интересными историями о своих звездных гостях.

«Я начал работать с BTS со второго альбома. Мне нужно было покрасить волосы RM в белый, но его волосы тогда были окрашены в черный цвет»,

— сказал Пак Нэ Джу в своем последнем видео.

Как мы знаем, осветление волос — одна из самых вредных процедур для качества волос. Можно сжечь себе кожу головы и превратить волосы в солому. Пак Нэ Джу пришлось восемь раз осветлить волосы RM! 

«Мне нужно было осветлять волосы, пока они не перестанут быть рыжими. И я обесцветил его волосы восемь раз. У RM действительно сильная кожа головы, но я все равно принял меры, чтобы не наносить отбеливающее средство на его кожу головы. Я старался предотвратить ожег»,

— завершил он.

К счастью, обошлось без побочных эффектов.

Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Парикмахер BTS чуть не сжег кожу RM
Парикмахер BTS чуть не сжег кожу RM
За что Чимин хотел убить Намджуна?
За что Чимин хотел убить Намджуна?
Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию
Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию
В Госдуме рассказали о новом порядке назначения министров
В Госдуме рассказали о новом порядке назначения министров
«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM из BTS
«У него такие хорошие пропорции»: работница аэропорта влюбилась в RM
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Озвучен новый порядок назначения министров правительства
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию
Следователи добрались до переписки экс-мэра Норильска в мессенджере
Следователи добрались до переписки экс-мэра Норильска в мессенджере
Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
12 звезд, которые сражались с расстройством пищевого поведения
12 звезд, которые сражались с расстройством пищевого поведения
Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи
Экс-глава СБУ вспомнил об украинской империи

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Турцию может не устроить рост добычи нефти в Ливии
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами
"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с

Еще по теме

Японскую школьницу заставляли красить волосы в черный цвет
Японскую школьницу заставляли красить волосы в черный цвет
Эти безобидные привычки могут испортить ваши волосы
Домашние средства, которые улучшат запах волос