Парикмахер BTS чуть не сжег кожу RM

Анастасия Иванова

Стилисты многих популярных артистов часто путешествуют вместе с ними, чтобы наши кумиры всегда выглядели потрясающе.

Дизайнер по прическам Пак Нэ Джу (Park Hyo-joo) работал со многими знаменитостями, в том числе и с южнокорейской к-поп группой BTS.

На своем YouTube-канале парень поделился интересными историями о своих звездных гостях.

«Я начал работать с BTS со второго альбома. Мне нужно было покрасить волосы RM в белый, но его волосы тогда были окрашены в черный цвет»,

— сказал Пак Нэ Джу в своем последнем видео.

Как мы знаем, осветление волос — одна из самых вредных процедур для качества волос. Можно сжечь себе кожу головы и превратить волосы в солому. Пак Нэ Джу пришлось восемь раз осветлить волосы RM!

«Мне нужно было осветлять волосы, пока они не перестанут быть рыжими. И я обесцветил его волосы восемь раз. У RM действительно сильная кожа головы, но я все равно принял меры, чтобы не наносить отбеливающее средство на его кожу головы. Я старался предотвратить ожег»,

— завершил он.

К счастью, обошлось без побочных эффектов.

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