Павел Воля публично попросил прощение у Ляйсан за измену
Общественность язвительно подмечает, что после того, как Павла Волю в пьяном виде уличили в общении с малолетней эскортницей, он стал «как шелковый» перед своей супругой.
«Скачет на задних лапках, чтобы из дома не выперла, ясно же, что накосячил»,
— написал в новостном портале пользователь Алексей.
Одним из последних его широких жестов оказался подаренный букет цветов на концерте Ляйсан Утяшевой. Вчера гимнастка поразила публику фантастическим номером с черными лентами. Сексуальности ей придал костюмчик с обтягивающими штанами и майка с глубоким вырезом. После окончания выступления на сцену выбежал Воля с огромным букетом алых роз, встал на колено и подарил их любимой жене. Ляйсан на радостях одарила услужливого мужа поцелуем, а после, когда Воля убежал за кулисы, призналась ему в любви.
«Муж мой, я тебя люблю, ты там где?»— обратилась она к Паше.
Несмотря на романтичность ситуации общественность не оценила поступок Павла. Как говорят в сети, это было похоже на «отмаливание грехов и публичное извинение».
«Смешно, Паша, на сцене Камеи ты тот еще лев, так отменно всех поносишь, куда твоя храбрость делась, ранимый ты наш?»— пишет в сети девушка.