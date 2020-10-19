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Павел Воля публично попросил прощение у Ляйсан за измену

Павел Воля публично попросил прощение у Ляйсан за измену

Общественность язвительно подмечает, что после того, как Павла Волю в пьяном виде уличили в общении с малолетней эскортницей, он стал «как шелковый» перед своей супругой.


liasanutiasheva

«Скачет на задних лапках, чтобы из дома не выперла, ясно же, что накосячил»,


— написал в новостном портале пользователь Алексей.
liasanutiasheva

Одним из последних его широких жестов оказался подаренный букет цветов на концерте Ляйсан Утяшевой. Вчера гимнастка поразила публику фантастическим номером с черными лентами. Сексуальности ей придал костюмчик с обтягивающими штанами и майка с глубоким вырезом. После окончания выступления на сцену выбежал Воля с огромным букетом алых роз, встал на колено и подарил их любимой жене. Ляйсан на радостях одарила услужливого мужа поцелуем, а после, когда Воля убежал за кулисы, призналась ему в любви.

liasanutiasheva

«Муж мой, я тебя люблю, ты там где?»

— обратилась она к Паше.
liasanutiasheva

Несмотря на романтичность ситуации общественность не оценила поступок Павла. Как говорят в сети, это было похоже на «отмаливание грехов и публичное извинение».

«Смешно, Паша, на сцене Камеи ты тот еще лев, так отменно всех поносишь, куда твоя храбрость делась, ранимый ты наш?»

— пишет в сети девушка.
liasanutiasheva Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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