Певица Азиза потеряла квартиру и ютится на съёмной

Влада Некрасова

Несколько дней назад российская эстрадная певица Азиза приняла участие в юбилейном концерте Ильи Резника. На радость зрителям девушка исполнила две композиции. После выступления Азиза дала откровенное интервью.

Девушка призналась, что в 90-ых часто употребляла алкоголь после концертов и различных мероприятий. В какой-то момент это переросло в алкоголизм. В то время также погиб Игорь Тальков. Напомним, в питерском Дворце спорта «Юбилейный» прогремело несколько выстрелов. Один из них стал роковым: пуля попала в певца. В смерти мужчины до сих пор считают Азизу. Однако дело об убийстве артиста до сих пор не раскрыто. Певица тяжело переживала эту трагедию, поэтому стала злоупотреблять еще больше.



Пагубные привычки ей помогла бросить Ирина Резник. Она стала «лучиком света» в ее жизни. Только благодаря ее помощи в жизни Азизы началась новая страница.

Сейчас Азиза встречается с бизнесменом Александром Бродолиным, у которого есть сын и двое внуков. Однако живут они в съемной квартире. За всю карьерную деятельность Азиза не смогла накопить средства, чтобы купить собственную квартиру.

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