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Под хиты Rolling Stones и в присутствии мужа: Ольга Сутулова поделилась подробностями родов

Под хиты Rolling Stones и в присутствии мужа: Ольга Сутулова поделилась подробностями родов

На прошлой неделе 40-летняя Ольга Сутулова и ее 46-летний муж Евгений Стычкин стали родителями — у пары родился первый общий ребенок. Радостной новостью поделился сам актер, опубликовавший видеоролик из больничной палаты. А сегодня о том, как прошли ее первые роды, рассказала и актриса.

Она подтвердила, что у них родился сын, и призналась, что рожала в присутствии мужа. Так что их со Стычкиным ребенок сразу увидел и маму, и папу. При этом на роды актер, похоже, отправился прямо с работы, не успев смыть грим.

Напомним, Евгений готовился, готовился, и оказалось, не зря. Родил парня, принял, все проверил и отправил греться. В эпоху чумы очень ценно, что человека могут с первых секунд жизни встретить и мама, и папа. Парня встретила практически мужская компания. С сильным гендерным перевесом, во всяком случае (дошутилась я про шовинизм). Под звуки Rolling Stones его приняла пара мужских золотых рук России и передала папе. А папа уже мне. Мужики шутили, снимали нас на телефон... Никто даже не спросил, почему у Стычкина разбитое лицо (ничего интересного — грим не успел смыть). Короче, было весело и совершенно не страшно!

— рассказала она и поделилась снимком мужа из роддома.


Как пара назвала своего ребенка, супруги пока не рассказали.

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин женаты уже восемь лет. О беременности актрисы стало известно меньше месяца назад — снимком беременной Сутуловой в своем инстаграме поделилась фотограф Ольга Тупоногова-Волкова.

Для Стычкина этот ребенок стал уже пятым — у него есть трое детей от предыдущего брака с актрисой Екатериной Сканави, а также дочь от однокурсницы Юлии Жемчуговой.


Евгений Стычкин и Ольга Сутулова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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