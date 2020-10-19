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Поделка из листьев для школы или сада

Поделка из листьев для школы или сада

Осенняя пора это не только красиво. Это еще и то время, когда дочки, сыночки, внуки и внучки приносят из школы задания. А заключаются они в том, чтобы сделать красивую поделку на осеннюю тему или из осенних природных материалов. И вот тут начинается самое интересное. Многие уже и забыли, как это, из чего это. Ничего страшного. Подскажу вам простые поделки, которые вполне красивы и подойдут как раз для школьного конкурса.

Сегодня мы займемся изготовлением вазы из листьев. Нам потребуется сходить в парк или в лес, набрать ровных, не грязных листьев. Желательно, чтобы они были как можно ярче. Брать нужно листья, которые без повреждений, при этом, чтобы они не были хрупкими и пересохшими. Нам нужно будет их гнуть. Хоть немного, но все же.

Еще потребуется кисть, не очень большая, но не самая мелкая. Клей ПВА в достаточном количестве, ваза или небольшой тазик, смотря какая ваз должна получиться и надувной шарик.


Все гениальное просто, как и в нашем случае. Надуваем шарик. Не очень сильно. Нам потом нужно будет аккуратно спускать воздух, а не лопать его. Шарик ставим в таз или вазу, просто ля того, чтобы он не крутился. А теперь, по порядку начинаем накладывать листья с самого верха. Каждый листочек нужно тщательно промазывать клеем, причем со всех сторон. Листья укладываем так, чтобы они заходили друг на друга, накрывали. Слоев листьев должно быть несколько, но столько, чтобы ваза просохнуть смогла. Накладываем как шапочку на шарик, примерно до половины. Когда все высохло, спускаем из шарика воздух, одновременно помогая краям вазы отлепляться от резины. В принципе, поделка готова.

Но, если вы хотите всех победить, то совет мой такой. Когда пойдете собирать листья, наберите немного мелких, тонких веточек. После того как ваза высохнет, вклеиваем их внутрь, как бы укрепляя каркас и прикрываем еще одним слоем листьев. Теперь ваза стала намного крепче, ее можно наполнить дарами осени. Очень выгодно будут смотреться гроздья рябины, грибы из папье-маше и все в таком роде.

Удачных вам школьных поделок и победы на школьных конкурсах.

# Интересное
По материалам: planktons

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