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Полезные продукты для хорошей работы щитовидной железы

Полезные продукты для хорошей работы щитовидной железы

Щитовидка играет очень важную роль в организме человека. Она влияет на работу практически всех органов. Недостаточность ведет к гормональному сбою, постоянной усталости. Кожа теряет упругость, волосы становятся больными, часто человек страдает ожирением.

Почему происходит сбой в работе щитовидки? Может быть несколько факторов. Это хирургическое вмешательство, побочное действие медицинских препаратов, которыми лечили что-то другое, нехватка йода. Если в первых случаях мы самостоятельно свой щитовидке помочь не можем, то недостаток йода, цинка и селена можно восполнить при помощи правильной диеты. Для этого нужно включить в рацион йодсодержащие продукты.


Йодированная соль. Это обычная соль, но с добавлением йода. Ее рекомендуют употреблять в пищу даже обычным людям, у которых нет проблем со щитовидкой. Концентрация там небольшая, поэтому ничего опасного не случится. Но максимальная доза такой соли не более 5 гр на сутки.
Зеленый чай. Ученые давно выяснили, что регулярное употребление зеленого чая помогает щитовидке работать как часы, вырабатывая все нужные гормоны. Чтобы помощь щитовидной железе была наиболее действенной, то в день рекомендуется выпивать не менее 2-х чашек чая.



Морская рыба. 100гр морской рыбы способны пополнить 70% суточной нормы цинка, а в 100гр печени трески содержится около 5 дневных норм йода. Самыми ценными породами в плане восполнения не хватающих элементов для щитовидки, считаются осетрина и треска. Даже при болезни щитовидки, при употреблении морской рыбы, наблюдается положительный результат.
Молоко не столько восполняет нехватку йода, в 200гр всего 5% от суточной нормы, как нормализует процесс работы щитовидки. Так что не нужно совсем отказываться от молочных продуктов. Но йод присутствует только в цельном молоке. В обезжиренном его намного меньше.
Любое мясо пополняет недостаток цинка. Если говядина в 100гр имеет 30-35% суточной нормы, то в медвежатине уже 85%. К тому же, мясо является поставщиком селена.
Устрицы. Продукт, который мы не так часто едим. Но часто и не нужно. 100гр устриц — это 3 дневных нормы йода и цинка. Так что достаточно кушать хотя бы раз в неделю.

Продукты совершенно безопасны для тех, кто просто заботится о хорошем состоянии щитовидной железы. Но если болезнь уже есть, то любая диета должна назначаться только доктором.

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По материалам: planktons

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