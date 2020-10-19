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Правительство России выделило 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах в 2020–2021 годах

Правительство России выделило 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах в 2020–2021 годах

Правительство России выделило 12 миллиардов рублей на ликвидацию третьей смены в школах в 2020–2021 годах, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги поступят в Бурятию, Дагестан и Чечню, где в ряде районов школьники до сих пор учатся в три смены. Кроме того, финансирование направят в Ингушетию. Там третья смена в школах уже ликвидирована, но потребность в дополнительных местах все еще остается.

Работа по созданию новых мест в школах ведется по поручению президента России в рамках национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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