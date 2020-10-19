Приметы и суеверия о числах
Издревле люди верили, что в числах заключена мощная сила и энергия. Существует огромное количество примет и суеверий о числах. Эксперты рассказали о самых главных из них.
По числам можно узнать будущее. Для этого можно воспользоваться простым гаданием по числам. Иногда они сами говорят нам о том, что нас ждет. Следите за знаками судьбы, чтобы не упустить удачу.
Число 4 — символ смерти в Китае
В Китае это число заставляет людей испытывать ужас. Там нет четвертых этажей, а все, что связано с этим числом, является ужасным и опасным. Слова «четверка» и «смерть» в китайском языке по произношению очень похожи.
Наблюдения западных экспертов показывают, что это число абсолютно безобидно. Старайтесь не думать о нем плохо, потому что негативной энергии оно в себе не несет.
Опасное число 13
Самая известная из всех примет касается пятницы 13. Из-за нее данное число считается одним из самых опасных. Издавна люди всячески старались его избегать. До сих пор многие не любят жить на 13 этаже, в 13 квартире, в 13 доме.
Если вы живете в квартире или доме с таким номером, то эксперты сайта dailyhoro.ru советуют очистить дом от негативной энергии. Также в таком доме желательно чаще поддерживать чистоту, тогда всё будет в полном порядке.
Встречающиеся одинаковые числа
Например, на номере машины 111 или 222, на часах 11:11 или 22:22. Числа встречаются нам постоянно, но если встречаются повторяющиеся числа, это хороший знак.
Единицы — к встрече;
Двойки — к прозрению;
Тройки и Семерки — к удаче;
Четверки — к хорошему настроению;
Пятерки — к успеху в любви;
Шестерки — к успеху в работе;
Восьмерки — к успеху в финансовой сфере;
Девятки — к успешному завершению дел.
Будьте внимательнее, смотрите в оба и наблюдайте за появлением таких чисел. Согласно приметам, они могут подсказывать наилучший путь в жизни, быть ангельскими подсказками.
Зеркальные даты — дни удачи
Речь идет о 01.01, 10.10, 04.04, 12.12, 11.11 и так далее. Все подобные даты являются днями силы. Эксперты рекомендуют в подобные дни загадывать желания, начинать новые дела, совершать покупки.
Старайтесь не унывать в зеркальные даты и не останавливаться на пути к своей мечте. Очень хорошо, если какой-то из этих дней является вашим днем рождения, датой свадьбы. Считается, что это к большой удаче и счастью.