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Приметы и суеверия о числах

Приметы и суеверия о числах

Издревле люди верили, что в числах заключена мощная сила и энергия. Существует огромное количество примет и суеверий о числах. Эксперты рассказали о самых главных из них.


По числам можно узнать будущее. Для этого можно воспользоваться простым гаданием по числам. Иногда они сами говорят нам о том, что нас ждет. Следите за знаками судьбы, чтобы не упустить удачу.

Число 4 — символ смерти в Китае

В Китае это число заставляет людей испытывать ужас. Там нет четвертых этажей, а все, что связано с этим числом, является ужасным и опасным. Слова «четверка» и «смерть» в китайском языке по произношению очень похожи.

Наблюдения западных экспертов показывают, что это число абсолютно безобидно. Старайтесь не думать о нем плохо, потому что негативной энергии оно в себе не несет.

Опасное число 13


Самая известная из всех примет касается пятницы 13. Из-за нее данное число считается одним из самых опасных. Издавна люди всячески старались его избегать. До сих пор многие не любят жить на 13 этаже, в 13 квартире, в 13 доме.

Если вы живете в квартире или доме с таким номером, то эксперты сайта dailyhoro.ru советуют очистить дом от негативной энергии. Также в таком доме желательно чаще поддерживать чистоту, тогда всё будет в полном порядке.

Встречающиеся одинаковые числа

Например, на номере машины 111 или 222, на часах 11:11 или 22:22. Числа встречаются нам постоянно, но если встречаются повторяющиеся числа, это хороший знак.


Единицы — к встрече;
Двойки — к прозрению;
Тройки и Семерки — к удаче;
Четверки — к хорошему настроению;
Пятерки — к успеху в любви;
Шестерки — к успеху в работе;
Восьмерки — к успеху в финансовой сфере;
Девятки — к успешному завершению дел.

Будьте внимательнее, смотрите в оба и наблюдайте за появлением таких чисел. Согласно приметам, они могут подсказывать наилучший путь в жизни, быть ангельскими подсказками.


Зеркальные даты — дни удачи

Речь идет о 01.01, 10.10, 04.04, 12.12, 11.11 и так далее. Все подобные даты являются днями силы. Эксперты рекомендуют в подобные дни загадывать желания, начинать новые дела, совершать покупки.

Старайтесь не унывать в зеркальные даты и не останавливаться на пути к своей мечте. Очень хорошо, если какой-то из этих дней является вашим днем рождения, датой свадьбы. Считается, что это к большой удаче и счастью.

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По материалам: dailyhoro.ru

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